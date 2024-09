La Maison Blanche commémore l'anniversaire de l'aile ouest.

Il est tout à fait approprié que le 25ème anniversaire de la série politique américaine révolutionnaire "The West Wing" soit célébré nulle autre que dans la Maison Blanche. Selon "The Hollywood Reporter", la Première Dame Jill Biden a invité le créateur de la série, Aaron Sorkin, ainsi que ses stars iconiques Martin Sheen et d'autres membres du casting renommés pour cette occasion spéciale. Cependant, il semble y avoir une absence notable - le président actuel des États-Unis, Joe Biden.

La série primée "The West Wing: An Insider's Look" a fait ses débuts sur NBC en septembre 1999. Cette série politique, principalement située à la Maison Blanche, a remporté de nombreux prix et est largement considérée comme l'une des meilleures séries de tous les temps. À l'occasion du 25ème anniversaire de la première de la série, la Maison Blanche organise un événement célébratoire.

Pendant sept saisons, du 22 septembre 1999 au 2006, les créateurs ont habilement dépeint le quotidien de la présidence américaine et de ses conseillers proches avec un mélange de réalisme, de drame et d'humour. Martin Sheen, interprétant le président démocrate Josiah "Jed" Bartlet, dirigeait la distribution, accompagné d'une équipe de conseillers exceptionnelle.

En regardant en arrière sur les débuts modestes de la série, Aaron Sorkin, le créateur et le scénariste, déclare : "Il y a 25 ans, nous n'étions pas sûrs que NBC nous donnerait une saison complète. Mais je suis très honoré d'être invité à la Maison Blanche au nom de l'équipe."

26 Emmy Awards

L'impact de cette série politique a inspiré de nombreuses personnes à poursuivre des carrières dans le service public et à s'engager avec leurs communautés locales. Channing Dungey, PDG de Warner Bros. Television Group, commente l'héritage de la série. Malheureusement, le président américain Joe Biden ne pourra pas assister aux événements, mais son épouse est attendue pour prononcer un discours lors de la cérémonie.

Au cours de ses sept saisons, "The West Wing" a remporté un total de 26 Emmy Awards et a été reconnue avec deux Golden Globes, ainsi que de nombreuses autres nominations et récompenses.

L'événement de la Maison Blanche célébrant le 25ème anniversaire de "The West Wing" aura lieu dans les salles historiques de la ville natale de The Hollywood Reporter, Los Angeles. Aaron Sorkin, la gratitude écrite sur son visage, se remémore les débuts modestes de la série lors de la célèbre cérémonie de remise des prix de Hollywood, les Emmy Awards.

