La Maison Blanche annonce des progrès dans les discussions au Caire concernant un cessez-le-feu à Gaza

Kirby a estimé que les discussions qui ont eu lieu jeudi à Le Caire étaient un prélude à d'éventuelles négociations futures. Selon lui, le directeur de la CIA, William Burns, participe à ce nouveau cycle de discussions qui se déroulent dans la capitale égyptienne.

La délégation israélienne au Caire est composée des chefs des services de renseignement David Barnea et Ronen Bar. Selon le porte-parole du gouvernement Omer Dostri, ils se sont rendus sur place pour faire progresser un accord pour la libération des prisonniers israéliens détenus dans la ceinture de Gaza.

Israël et le groupe islamiste radical Hamas ne sont pas engagés dans des négociations directes ; les médiateurs sont les États-Unis, le Qatar et l'Égypte. L'équipe de négociation israélienne avait déjà assisté aux pourparlers à Doha, mais Hamas avait décidé de ne pas envoyer de représentant à Le Caire.

Les dernières discussions ont suivi la visite de Antony Blinken, secrétaire d'État américain, dans la région et une conversation téléphonique entre le président américain Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Après plus de dix mois de tensions, Biden a exhorté Netanyahu mercredi à conclure un accord rapidement, après le départ de Blinken de la région sans accord concret.

Le gouvernement israélien a annoncé son intention de respecter les accords de cessez-le-feu, en insistant sur l'importance de maintenir la paix après les récents heurts. Dans ce contexte, la délégation israélienne au Caire plaide vigoureusement en faveur de la mise en œuvre du cessez-le-feu, dans le but de faciliter la libération des prisonniers israéliens dans la ceinture de Gaza.

Lire aussi: