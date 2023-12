La Maison Blanche affirme qu'elle ne cherche pas à élargir le conflit après que des hélicoptères américains ont coulé des bateaux houthis en mer Rouge, tuant des membres d'équipage.

Les hélicoptères ont coulé les bateaux et tué les personnes qui se trouvaient à bord. C'est la première fois depuis que les tensions ont éclaté au début de l'année que les États-Unis tuent des membres du groupe rebelle Houthi soutenu par l'Iran, qui s'en prend aux navires de commerce et aux navires marchands en mer Rouge.

Les États-Unis ont évité de frapper directement le groupe à l'intérieur du Yémen afin de ne pas aggraver la crise. Un porte-parole du Conseil national de sécurité a toutefois déclaré dimanche que les États-Unis continueraient à agir dans le cadre de la légitime défense.

"Nous ne cherchons pas à élargir le conflit dans la région et nous ne cherchons pas à entrer en conflit avec les Houthis. La meilleure solution serait que les Houthis cessent leurs attaques, comme nous l'avons dit clairement à maintes reprises", a déclaré John Kirby sur ABC News.

Quatre petites embarcations provenant de "zones du Yémen contrôlées par les Houthis" ont attaqué le Maersk Hangzhou samedi avec des armes légères et ont tenté de monter à bord du navire marchand, selon un communiqué du Commandement central des États-Unis, qui a ajouté qu'une équipe de sécurité à bord avait riposté.

Le CENTCOM a indiqué que les hélicoptères des USS Eisenhower et Gravely ont répondu à l'appel de détresse du Maersk Hangzhou, le deuxième en moins de 24 heures, et ont essuyé des tirs de la part des bateaux houthis.

"Les hélicoptères de la marine américaine ont riposté en légitime défense, coulant trois des quatre petites embarcations et tuant leurs équipages. Le quatrième bateau a fui la zone", précise le communiqué, ajoutant qu'il n'y a eu "aucun dommage au personnel ou à l'équipement américain".

CNN a contacté Maersk pour obtenir des commentaires sur l'incident.

Les Houthis ont lancé des dizaines d'attaques contre des navires commerciaux depuis le 7 octobre, affirmant qu'ils agissaient en solidarité avec le Hamas dans le cadre de la guerre de ce groupe contre Israël.

Les États-Unis ont déployé des navires de guerre en mer Rouge et ont lancé le mois dernier l'opération "Prosperity Guardian", une coalition maritime multinationale, afin de renforcer la sécurité sur cette voie maritime mondiale essentielle.

Si le président Joe Biden a autorisé des frappes contre d'autres groupes mandataires iraniens qui ont attaqué les troupes américaines en Irak et en Syrie, il s'est abstenu de frapper les Houthis au Yémen.

"Nous avons d'importants intérêts de sécurité nationale dans la région, rien que pour nous-mêmes (...) et nous allons mettre en place le type de forces dont nous avons besoin dans la région pour protéger ces intérêts et nous allons agir en légitime défense à l'avenir", a déclaré M. Kirby.

Interrogé sur la possibilité d'une attaque préventive dans la région, M. Kirby a réaffirmé la position de la Maison Blanche.

"Nous n'excluons rien, mais nous avons clairement indiqué publiquement aux Houthis et en privé à nos alliés et partenaires dans la région que nous prenons ces menaces au sérieux et que nous prendrons les bonnes décisions à l'avenir", a-t-il déclaré.

Lucas Lilieholm, de CNN, a contribué à ce reportage.

