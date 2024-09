- La maire Steinruck retire sa candidature à l'élection en 2025.

Jutta Steinruck, mairesse autonome de Ludwigshafen à l'âge de 62 ans, a annoncé qu'elle ne briguerait pas un second mandat en 2025 pour la deuxième plus grande ville de Rhénanie-Palatinat. Elle a écrit une lettre de six pages pour expliquer sa décision, mettant en avant la situation financière préoccupante de la ville comme raison principale. "Je ne suis pas disposée et je ne peux pas mettre la ville en situation financière catastrophique en ne mettant pas en œuvre des changements substantiels et constants dans le financement de notre ville et en modifiant notre approche de gestion", a déclaré Steinruck.

Elle a commencé son mandat de mairesse en 2018 et a fait face à plusieurs difficultés, notamment la repetition de l'année scolaire des élèves de première année et la coûteuse mise à niveau de l'infrastructure de la Hochstraße, route cruciale pour les entreprises et les travailleurs qui se déplacent entre Rhénanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg et Hesse. L'an dernier, son départ du SPD a été accueilli avec une forte opposition envers le gouvernement de l'État.

Après "des années extrêmement difficiles", Steinruck a réfléchi à savoir si elle pourrait maintenir l'énergie et l'engagement nécessaires pour les huit prochaines années. "En réalité, je ne peux pas garantir cela dans les circonstances actuelles. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas me représenter comme candidate."

Le SPD de Ludwigshafen a soutenu la décision de Steinruck, mais a considéré ses réalisations comme un "mélange". Bien qu'elle ait avancé plusieurs projets d'infrastructure importants, elle n'a pas réussi à traiter d'autres problèmes pressants.

