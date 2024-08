- La main-d'œuvre permanente s'accroît dans le secteur des chantiers navals.

Le nombre de travailleurs permanents dans les installations de construction navale du Nord a augmenté pour la deuxième année consécutive, selon l'enquête annuelle de la construction navale menée par IG Metall. Le nombre total d'employés a augmenté de 5,3 % pour atteindre 15 824 personnes, a révélé le syndicat. Une croissance particulièrement notable a été observée à Brême, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et en Basse-Saxe. Cependant, la pénurie de main-d'œuvre qualifiée commence à limiter la production, comme le suggère l'enquête menée auprès des conseils d'entreprise.

L'allocation de la formation a atteint un niveau historiquement bas cette année, en baisse de 5,2 %, malgré une augmentation du nombre d'opportunités de formation pour la première fois depuis la crise induite par la pandémie. La plupart des entreprises trouvent difficile de remplir les postes de formation vacants, selon l'enquête.

Le secteur de la construction navale en Allemagne repose principalement sur trois groupes de chantiers navals : ThyssenKrupp Marine Systems, Meyer et Lürssen. Plus de 70 % de tous les travailleurs de chantiers navals sont employés par ces groupes. IG Metall a mené des enquêtes auprès des conseils d'entreprise des chantiers navals allemands et de l'industrie maritime depuis 1991. Cette 34e édition de l'enquête couvre un total de 15 824 employés.

L'augmentation de l'emploi dans le secteur de la construction navale peut être attribuée aux résultats positifs de la dernière enquête menée par IG Metall. Malgré la baisse de l'allocation de la formation, les difficultés à remplir les postes de formation vacants sont également soulignées dans cette année's [enquête].

Lire aussi: