La main-d'œuvre dans des millions d'Australiens affectés par le droit de non-disponibilité forcée

À partir de lundi, le droit à la déconnexion est devenu applicable en Australie. Cette nouvelle règle s'applique à une immense main-d'œuvre, la déchargeant de l'obligation de répondre aux textos, emails ou appels en dehors de leurs heures de travail attribuées, à moins que leur refus ne soit jugé injustifié. Les syndicats célèbrent cette loi, tandis que le groupe Australian Industry Group l'a critiquée, la qualifiant de "floue et déconcertante".

Le projet de loi a été adopté en février et entrera en vigueur pour les entreprises employant plus de 15 personnes à partir du 26 août 2026. Autour de la même période, des réglementations similaires ont été mises en place en France depuis 2017, en Espagne en 2018 et en Belgique en 2022.

Le Premier ministre d'Australie, Anthony Albanese, a commenté sur l'ABC lundi : "Nous cherchons à garantir que ceux qui sont sous-payés pour 24 heures ne soient pas contraints de travailler 24 heures sur 24". Il s'agit également de la santé mentale, encourageant les gens à se déconnecter du travail et à passer du temps avec leur famille et leur vie personnelle.

La Fair Work Ombudsman, Anna Booth, conseille aux entreprises et à leur personnel d'appliquer cette loi de manière raisonnable. Les tribunaux régleront les litiges en déterminant ce qui constitue "raisonnable" en fonction de conditions telles que la raison pour laquelle l'employeur les contacte en dehors des heures de travail prévues, le rôle de l'employé et la rémunération pour les heures supplémentaires ou les responsabilités de garde.

