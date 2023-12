La lutte pour le redécoupage des circonscriptions électorales dans le Sud remet en question l'avenir de la loi sur le droit de vote (Voting Rights Act)

Elles se préparaient, dit-elle, au test d'alphabétisation de l'État datant de l'époque Jim Crow, l'un des fameux obstacles au vote érigés avant que la loi sur les droits de vote de 1965 ne cherche à démanteler une fois pour toutes la discrimination raciale dans les élections américaines.

Sa mère était furieuse que la personne chargée de faire passer le test soit elle-même à peine alphabétisée, se souvient Mme Courville. Elle a dit : "Je ne peux pas croire que je vais devoir réciter une partie du préambule devant un Blanc qui ne sait pas lire son nom en lettres de wagon".

Des décennies plus tard, Mme Courville, aujourd'hui âgée de 80 ans, se trouve au cœur d'une bataille sur l'un des derniers piliers de cette loi. Elle s'est portée partie civile dans un procès intenté par une section locale de la NAACP et d'autres groupes qui cherchent à faire annuler une décision républicaine qui a éliminé le seul bureau de vote dominé par les minorités dans le comté de Galveston, au Texas, la communauté où elle vit depuis plus de 50 ans.

Je me suis dit : "Voilà encore des gens qui essaient de nous priver de nos droits"", a déclaré cette assistante sociale à la retraite à propos de la décision de la Cour des commissaires du comté de Galveston, contrôlée par le parti démocrate, de démanteler son commissariat.

L'affaire de Galveston fait partie d'une série d'affrontements juridiques qui ont fait rage dans tout le sud du pays, parce que les républicains auraient utilisé le processus de redécoupage après le recensement de 2020 pour tracer des lignes qui préservent leur domination dans la politique locale et d'État au détriment des électeurs de couleur, alors même que la région se diversifie et devient plus compétitive sur le plan politique.

Les représentants du parti démocrate qui défendent ces cartes affirment qu'elles sont conformes aux pratiques de redécoupage en vigueur depuis longtemps dans leurs États et aux récentes décisions de la Cour suprême des États-Unis visant à limiter les politiques fondées sur la race, telles que la fin de la discrimination positive dans les admissions à l'université. Ils affirment également que les plaignants libéraux qui contestent le tracé des circonscriptions cherchent à utiliser la loi électorale à des fins partisanes.

Les enjeux sont considérables.

L'issue des dernières batailles pourrait déterminer le contrôle des leviers du gouvernement, de la Chambre des représentants des États-Unis aux collectivités locales, après les élections de novembre. Ces affaires soulèvent également de nouvelles questions sur la portée - et le maintien du pouvoir - de l'une des lois les plus importantes du pays en matière de droits civiques.

De nouvelles remises en question de la loi sur les droits de vote se profilent, notamment sur la question de savoir si des personnes privées comme M. Courville sont habilitées à intenter une action en justice pour mettre fin à des violations présumées de la loi.

La surprise de la Cour suprême en Alabama

Ces luttes prolongées dans des pays comme le Texas, la Géorgie et la Louisiane se déroulent pendant le premier cycle décennal de redécoupage électoral depuis que la Cour suprême des États-Unis a vidé de sa substance, en 2013, une partie essentielle de la loi sur le droit de vote.

La disposition dite de "preclearance" de la loi fédérale exigeait que les États et les juridictions locales ayant des antécédents de discrimination raciale obtiennent d'abord l'autorisation du gouvernement fédéral ou des tribunaux avant de promulguer de nouvelles lois relatives au vote. Il y a une dizaine d'années, la Haute Cour a mis un terme aux exigences de la loi en matière d'autorisation préalable, estimant que le pays avait changé et qu'une surveillance fédérale intense des élections dans ces lieux n'était plus justifiée.

Aujourd'hui, l'un des principaux outils dont disposent encore ceux qui cherchent à faire respecter les promesses de la loi sur les droits de vote relève de l'article 2 de la loi, qui interdit la discrimination fondée sur la race. Toutefois, contrairement à la procédure d'autorisation préalable, les contestations des lois électorales discriminatoires et des découpages raciaux en vertu de l'article 2 ne peuvent être introduites qu'après l'adoption de ces lois.

Dans une affaire très médiatisée relevant de l'article 2, la Cour suprême des États-Unis a confirmé en juin la contestation par des militants et des groupes de défense des droits civiques d'une carte du Congrès de l'Alabama. Elle s'est rangée à l'avis d'une juridiction inférieure selon lequel le corps législatif de l'État, contrôlé par les républicains, avait violé la loi sur le droit de vote en ne créant qu'une seule circonscription à majorité noire sur les sept sièges de la Chambre des représentants, alors que les Noirs de l'Alabama représentent environ 27 % de la population de l'État.

La décision(5-4), dans laquelle deux conservateurs se sont joints aux trois libéraux de la Cour pour confirmer des parties essentielles de la décision de la juridiction inférieure, a stupéfié de nombreux observateurs de la Cour, qui s'attendaient à ce que celle-ci restreigne encore davantage la loi fédérale sur le droit de vote.

Evan Milligan, un militant de 42 ans originaire de Montgomery, en Alabama, et l'un des principaux plaignants dans l'affaire qui porte désormais son nom devant la Cour suprême, fait partie d'une coalition qui a contesté la carte, estimant qu'elle diluait illégalement le pouvoir politique des Noirs dans l'État du Sud profond qu'il habite.

La question de savoir s'il fallait ou non intenter une action en vertu de l'article 2 a suscité un débat intense parmi les militants concernés, a déclaré M. Milligan, directeur exécutif d'une organisation de défense des droits civiques créée il y a trois ans et appelée Alabama Forward (Avantage Alabama).

Certains membres de la coalition craignaient que le fait de s'appuyer sur la loi fédérale déjà affaiblie dans leur lutte pour le redécoupage ne risque d'éroder davantage la loi sur le droit de vote, a-t-il déclaré. Mais d'autres ont insisté pour qu'ils aillent de l'avant.

Nous avions un groupe qui affirmait : "Voici la loi sur le droit de vote. Elle ne ressemble peut-être pas à grand-chose pour l'instant. Elle est peut-être faible et n'est plus qu'une coquille vide. Mais elle est vivante. Et nous ne nous en détournons pas", a récemment déclaré M. Milligan.

Les militants, a-t-il ajouté, restent déterminés à "défendre" la loi "jusqu'à ce qu'ils nous l'arrachent publiquement, pour que l'histoire et le monde entier puissent la voir".

Les affaires de redécoupage qui avaient été mises en attente jusqu'à ce que la Cour suprême se prononce dans l'affaire de l'Alabama, Allen v. Milligan, ont repris vie dans les mois qui ont suivi, avec des résultats variables.

Nouveaux tests

Dans l'affaire de l'Alabama, la décision de la Cour suprême a été immédiatement contestée par les législateurs de l'État, qui ont rapidement adopté une nouvelle carte défiant l'ordre de la Cour fédérale de créer une deuxième circonscription à majorité noire ou "quelque chose d'assez proche".

Après que la Cour suprême a rejeté pour la deuxième fois les efforts des républicains de l'Alabama pour contourner l'arrêt, un groupe de trois juges fédéraux a approuvé en octobre une nouvelle carte, dessinée cette fois par un maître spécial et un cartographe extérieur. Cette carte établit une nouvelle circonscription électorale dans le sud de l'Alabama, qui compte une importante population noire.

Cette carte sera utilisée pour les élections de 2024 et devrait permettre à l'Alabama d'avoir deux élus noirs au Congrès pour la première fois dans l'histoire de l'État et aux démocrates d'obtenir un siège supplémentaire à la Chambre des représentants. Les républicains y détiennent actuellement une courte majorité.

(La résistance de l'État a coûté cher : Le projet de loi sur la carte électorale a coûté à lui seul plus de 514 000 dollars à l'Alabama, selon les archives judiciaires).

Les autorités de l'Alabama ont toutefois promis de s'opposer à l'utilisation de la carte pour les cycles électoraux postérieurs à 2024. Selon eux, les tribunaux fédéraux ont abusivement imposé leur jugement au détriment de celui des législateurs de l'État, qui connaissent mieux l'Alabama. Les républicains de l'État affirment qu'ils souhaitent maintenir les communautés similaires ensemble sans faire de la race le facteur prédominant dans le découpage des circonscriptions électorales.

"Si cette réquisition effrontée et qui sème la discorde est autorisée sans même un murmure d'inquiétude de la part d'autres parties, les élections législatives américaines telles que nous les connaissons ne seront plus jamais les mêmes", a déclaré Steve Marshall, procureur général de l'Alabama, dans un communiqué de presse. "Nous serons regroupés en fonction de notre seule race, avec des comtés et des villes divisés en deux, de la même manière que nous avons été ségrégués à tort dans le passé.

M. Milligan, dont les racines dans l'État remontent à six générations depuis l'esclavage, a déclaré que les combats juridiques à venir sur l'avenir de la carte du Congrès marqueront simplement "le round n° 155 pour tous ceux qui ont été noirs et qui vivent en Alabama".

"Mais il ne s'agit pas d'un combat ou d'une lutte sur lequel nous allons relâcher nos efforts ou céder un pouce de terrain dans un avenir proche", a-t-il ajouté.

Ailleurs, de nouveaux litiges relatifs au droit de vote ont éclaté, notamment devant la Cour d'appel des États-Unis pour le 8e circuit, et ils pourraient réduire la portée de la loi sur le droit de vote.

Un groupe de juges d'appel du 8e circuit a récemment confirmé une décision d'un juge fédéral de l'Arkansas selon laquelle les organisations privées, telles que la NAACP et l'ACLU, et les individus, tels que Courville et Milligan, ne sont pas habilités à intenter des actions en justice en vertu de la section 2. Ce pouvoir appartient entièrement au ministère de la justice des États-Unis, a déclaré le jury dans une décision à deux voix contre une.

Cette décision va à l'encontre de décennies de pratique juridique, y compris de nombreux arrêts de la Cour suprême.

Dans son opinion dissidente, le juge en chef Lavenski Smith, nommé par George W. Bush, a noté qu'au moins 182 actions en justice ont été intentées avec succès au titre de la section 2 au cours des 40 dernières années, dont 15 seulement ont été intentées uniquement par le ministère de la justice des États-Unis.

L'arrêt de la 8e Cour d'appel est un résultat que les critiques conservateurs de l'article 2 cherchaient à obtenir.

Jason Snead, directeur exécutif du projet conservateur Honest Elections, a qualifié la décision de "victoire pour l'État de droit" et a déclaré qu'elle pourrait contribuer à limiter ce qu'il considère comme un abus de la loi sur les droits de vote par des groupes et des parties privées qui, selon lui, utilisent la loi pour obtenir un avantage partisan.

"J'ai toujours craint que les tribunaux ne soient détournés à des fins politiques", a-t-il déclaré.

La question pourrait être soumise à la Cour suprême, et les détracteurs des litiges privés ont souligné les propos du juge Neil Gorsuch, qui a écrit dans un avis concordant de 2021 que la question de savoir si la section 2 de la loi autorisait un droit d'action privé était "ouverte".

Certains avocats spécialisés dans le droit de vote doutent que la Haute Cour mette un terme aux litiges privés, compte tenu des années de jurisprudence en la matière.

"Lorsque votre gouvernement local refuse de vous écouter, le seul endroit où vous pouvez aller est le tribunal", a déclaré Kareem Crayton, directeur principal pour les droits de vote et la représentation au Brennan Center for Justice, un organisme d'obédience libérale. "Votre capacité à aller au tribunal et à défendre vos droits est aussi essentielle à la Constitution que le droit de vote.

En Louisiane, la justice a ordonné aux législateurs de dessiner une deuxième circonscription à majorité noire d' ici à la fin du mois de janvier. (Les Noirs représentent environ un tiers de la population de l'État, mais la Louisiane ne compte qu'un seul législateur noir - qui est aussi le seul démocrate - dans sa délégation de six membres à la Chambre des représentants des États-Unis).

En Géorgie, l'assemblée législative de l'État, contrôlée par le GOP, a récemment approuvé de nouvelles cartes pour le Congrès et les assemblées législatives de l'État afin de se conformer à une décision de justice fédérale. Les critiques soutiennent que les cartes diluent encore le pouvoir politique des personnes de couleur dans un État qui a vu sa population augmenter d'environ un million d'habitants entre 2010 et 2020.

Les résidents issus des minorités ont représenté "la totalité de la croissance démographique de la Géorgie" au cours de cette décennie, a écrit le juge du district américain Steve Jones dans sa décision d'octobre, ordonnant l'établissement de nouvelles cartes. Il a ajouté que le nombre de circonscriptions législatives et parlementaires à majorité noire figurant sur les cartes initialement établies par l'assemblée législative de la Géorgie, dirigée par le parti GOP, était "resté le même".

M. Jones doit à présent décider si le découpage des circonscriptions approuvé en décembre par les républicains de l'État est pleinement conforme à ses instructions. La nouvelle carte du Congrès a ajouté de nouvelles circonscriptions à majorité noire, mais aux dépens de circonscriptions dites de coalition minoritaire, comme celle de la banlieue d'Atlanta, actuellement détenue par la démocrate Lucy McBath. Les Noirs, les Latinos et les Asiatiques constituent la majorité des électeurs de sa circonscription, mais aucune race ni aucun groupe ethnique ne domine.

Les litiges en Géorgie et dans le comté de Galveston relancent le débat juridique sur la question de savoir si la loi sur le droit de vote autorise ces districts de coalition. Les cours d'appel sont divisées sur cette question. Lors d'une audience tenue mercredi à Atlanta, un avocat de l'État de Géorgie a fait valoir que la loi fédérale ne protégeait qu'un seul groupe, et non des coalitions d'électeurs issus de minorités. M. Jones a lui-même fait remarquer que l'affaire en question était centrée sur les droits des Géorgiens noirs.

Il a promis de statuer rapidement. Les autorités géorgiennes affirment que les cartes doivent être finalisées le mois prochain afin de respecter les délais pour les élections de 2024.

"Je pense que les opposants à la loi sur le droit de vote ont été choqués par ce qui s'est passé à Milligan, et je pense qu'ils sont peut-être même dans un état d'incrédulité et de déni par rapport à ce qui s'est passé", a déclaré Mark Gaber, directeur principal du redécoupage au Campaign Legal Center, un organisme non partisan, qui est l'un des groupes de défense du droit de vote engagés dans le litige relatif à l'article 2. "Ils tentent de faire croire qu'il existe peut-être une majorité au sein de la Cour (suprême) qui est prête à faire marche arrière.

Traités comme du bétail

La question de savoir si les protections de la loi sur le droit de vote s'étendent aux coalitions multiraciales est au centre de la confrontation juridique actuelle dans le comté de Galveston, la dernière épreuve de force en matière de redécoupage dans cette communauté de la côte du golfe du Mexique qui compte quelque 350 000 habitants.

Il y a plus de dix ans, alors que le Texas bénéficiait encore d'une autorisation préalable, le ministère de la justice a rejeté un projet de redécoupage des circonscriptions électorales du comté, au motif qu'il aurait pour effet de diluer le pouvoir des minorités.

Mais le processus de redécoupage du comté après le recensement de 2020 a fait la une des journaux et a donné lieu à des poursuites judiciaires de la part de groupes de défense des droits civils et du ministère de la justice des États-Unis, à la fois sur la manière dont les nouvelles circonscriptions ont été dessinées et sur le plan final lui-même.

La Cour des commissaires du comté de Galveston (Galveston County Commissioners Court), l'organe directeur local, n'a tenu qu'une seule audience publique au sujet de la carte - un événement houleux, au cours duquel le commissaire Stephen Holmes, l'actuel titulaire de la circonscription de Courville, et de nombreux habitants ont imploré la majorité républicaine d'abandonner le plan. À l'époque, M. Holmes était le seul démocrate et la seule personne de couleur à siéger à la Commissioners Court.

Bien qu'aucun groupe minoritaire ne constitue la majorité des électeurs de sa circonscription, les électeurs noirs et latinos représentaient ensemble 58 % de la population totale de la circonscription en 2020.

La réunion publique sur le plan de redécoupage a été programmée un après-midi de semaine, au lieu du soir. Et au lieu de se réunir dans la salle de réunion habituelle de la Commissioners Court à l'intérieur d'un palais de justice qui peut accueillir environ 250 personnes, l'audience s'est tenue dans un autre bâtiment situé à environ 25 miles de la ville de Galveston, dans une salle de réunion qui ne pouvait accueillir que 65 à 75 personnes, selon l'action en justice intentée par le ministère de la justice.

Il n'y avait pas de salle de débordement pour les quelque 150 à 200 personnes présentes, laissant les résidents - dont certains étaient des personnes âgées utilisant des déambulateurs et des fauteuils roulants - faire la queue dans les couloirs. Selon le ministère de la justice, les participants ont eu du mal à entendre les débats, car la salle n'était pas équipée d'un système de sonorisation.

Mme Courville, militante associative de longue date et ancienne candidate à un poste local à Texas City (Texas), figurait parmi les orateurs ce jour-là et a dénoncé avec colère la carte qui "détruisait totalement" sa communauté, comme le montre la vidéo de la réunion.

"C'est l'une des choses les plus frustrantes qu'il m'ait été donné de voir en tant qu'adulte", a-t-elle déclaré lors d'une récente interview. "Nous avons été traités comme du bétail.

Finalement, la carte a été approuvée par 3 voix contre 1, Holmes étant la seule à voter contre.

À l'issue du procès, le juge Jeffrey Vincent Brown, nommé par l'ancien président Donald Trump, s'est rangé du côté des plaignants de Galveston, estimant que les cartes initiales étaient "fondamentalement incompatibles" avec l'article 2 de la loi sur le droit de vote. Il a qualifié les événements survenus dans le comté de Galveston de "frappants et choquants", les commissaires ayant transformé le district de M. Holmes "de la circonscription ayant le pourcentage le plus élevé de résidents noirs et latinos à celle ayant le pourcentage le plus faible".

"Nous nous sommes sentis justifiés", a déclaré Mme Courville à propos de la décision de M. Brown.

Sa joie a été de courte durée. La majorité de la commission de Galveston a fait appel, arguant que la loi sur le droit de vote "ne protège pas les coalitions de minorités".

Les juges de la cour d'appel conservatrice du 5e circuit des États-Unis, qui avait précédemment statué que l'article 2 autorisait les revendications des coalitions minoritaires, prévoient à présent de réexaminer ce précédent.

Ils ont prévu une audience sur cette question devant l'ensemble de la cour d'appel en mai. La dernière tentative des groupes de défense des droits civiques pour persuader la Cour suprême des États-Unis d'intervenir et d'obliger le gouvernement local à utiliser une nouvelle carte à temps pour les élections primaires de mars a échoué. (La Haute Cour n'a pas expliqué pourquoi elle laissait la carte en place - on ne sait donc pas si la majorité a estimé qu'il était trop tôt pour imposer un nouveau découpage des circonscriptions ou si certains juges sont disposés à examiner la question des coalitions minoritaires).

Mark Henry, le chef de l'exécutif du comté de Galveston, a déclaré par l'intermédiaire d'un porte-parole que malgré "toutes les critiques" formulées à l'encontre des actions des commissaires, "il semble que les tribunaux soient d'accord avec ce que nous avons fait".

(Les responsables du comté de Galveston notent également que la commission, composée de cinq membres, compte désormais plus de représentants de minorités qu'elle n'en a jamais compté, puisqu'un autre membre noir a rejoint Holmes au sein de la commission. Ce commissaire, le républicain Robin Armstrong, a été nommé pour occuper un poste vacant en 2022 et a depuis remporté le siège après s'être présenté sans opposition. Le siège de M. Holmes doit être réélu l'année prochaine.)

Toutefois, en raison de la décision de la Cour suprême de ne pas intervenir, les élections primaires et générales de 2024 dans le comté de Galveston se dérouleront sur la base d'une carte qui, selon le juge de première instance, a illégalement dilué les votes des résidents noirs et latino-américains du comté.

"Il n'y a pas de justice", a déclaré M. Courville à CNN après la décision de la Cour suprême. "C'est comme s'ils se moquaient de ce qu'ils font aux gens.

Après avoir passé sa vie à voter, Mme Courville a déclaré qu'elle envisageait de ne pas participer aux prochaines élections locales. "On en a assez de se heurter à ces murs de briques.

