- La lutte importante de l'UE en faveur des droits des femmes - la responsabilité première de Herth

Dans le prochain tour de la Coupe DFB pour les femmes, les équipes de la région affrontent des adversaires redoutables.

Hertha BSC affronte VfL Wolfsburg (vendredi, 6h30 PM, Stadion am Wurfplatz) :

Le novice Hertha BSC se retrouve face à un match de haut niveau pour sa première apparition en Coupe, en affrontant le meilleur classement de Wolfsburg, qui a remporté la Coupe à dix reprises consécutives.

L'entraîneur en chef de Hertha BSC, Manuel Meister, s'attend à une expérience inoubliable pour ses joueurs, affirmant que c'est le plus grand match pour la jeune division féminine de Berlin. Après avoir remporté leurs deux premiers matches de Regionalliga Nordost, Hertha a remporté une victoire confortable de 5:0 contre ATS Buntentor lors de leur débuts en Coupe.

Viktoria Berlin et Turbine Potsdam (dimanche, 3h00 PM, Stadion Lichterfelde) :

Le match entre tradition et modernité oppose Turbine Potsdam, la seule équipe de première division de la région et l'un des derniers clubs purement féminins aux côtés de SGS Essen, aux nouveaux venus de Viktoria Berlin. Turbine, ancien champion et vainqueur de la Coupe d'Allemagne, a réussi à obtenir la promotion directe la saison dernière, mais lutte encore avec des défis financiers sans une division masculine dominante.

Le président de Viktoria Berlin, Karsten Ritter-Lang, admet qu'ils sont plus David que Goliath, luttant pour attirer des sponsors. Malgré une défaite décevante de 0:2 contre Bayern Munich lors de leur match d'ouverture en ligue, les footballeuses de Viktoria sont déterminées à atteindre la Bundesliga d'ici 2027 depuis qu'elles ont réussi à se séparer en tant qu'entité distincte depuis juin 2022.

FC Union Berlin affronte RB Leipzig (dimanche, 4h00 PM, Stadion An der Alten Försterei) :

Les fans de deux clubs populaires attendent un match passionnant entre Union et Leipzig en football féminin. Les femmes de Union sont sous-estimées face à l'équipe de première division plus expérimentée, mais sont nevertheless parmi les candidates pour la promotion en ligue en tant que nouvelle venue.

La directrice générale du football professionnel féminin de Union, Jennifer Zietz, se réjouit de rendre le match de Coupe contre Leipzig aussi passionnant que possible, reconnaissant leur adversaire formidable. Les tribunes seront certainement remplies car ce match a été sélectionné pour une diffusion en direct sur la chaîne de télévision payante Sky. Union a enregistré deux matchs nuls contre HSV et 1. FC Nuremberg lors de leurs premiers matches de ligue.

En préparation de leur prochain match de Coupe DFB, VfL Bochum se retrouve face au duo redoutable de 1. FFC Türingia Rottenburg (dimanche, 12h00 PM, Lohrheidestadion) :

Luttant à trouver leur place en Regionalliga West/Nord, l'équipe féminine de Bochum cherche à utiliser leur apparition en Coupe comme une occasion de faire une déclaration. Malgré leurs récents défis, les outsiders attendent avec impatience la chance de défier le mastodonte, Türingia Rottenburg, qui a prouvé son excellence avec plusieurs titres de Frauen Bundesliga et victoires en Coupe.

