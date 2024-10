La lutte honteuse: la supériorité historique de Nuremberg écartée

En Deutsche Eishockey Liga (DEL), les Fischtown Pinguins Bremerhaven ont dominé les Nurnberg Ice Tigers, entraînant une défaite humiliante de 0:9 pour l'équipe locale. Cette défaite est le plus mauvais résultat des Ice Tigers dans l'histoire de la DEL, avec neuf joueurs différents de l'équipe vainqueur de Bremerhaven ayant marqué des buts. Jusqu'à présent, leur plus grande victoire était un 10:3 contre les Bietigheim Steelers lors de la saison 2021/22.

L'entraîneur des Ice Tigers, Mitch O'Keefe, était sans voix et a critiqué vertement ses joueurs sur MagentaSport, déclarant : "Nous n'étions pas prêts, c'était un match pitoyable. Nous avons commis de nombreuses erreurs inutiles." Bremerhaven a remporté sa quatrième victoire en six matchs, tandis que Nurnberg, évitant de justesse une défaite à deux chiffres, a subi sa troisième défaite. L'entraîneur des Pinguins, Alexander Sulzer, a déclaré : "Le résultat final était assez élevé, peut-être même un peu trop élevé."

D'un autre côté, les Eisbären Berlin ont remporté le match principal contre Red Bull Munich. Devant 10 120 spectateurs dans la nouvelle arena de Munich, les tenants du titre ont remporté une victoire 3:2 (0:1, 1:1, 2:0). Les buts ont été marqués par Frederik Tiffels, Zach Boychuk et Ty Ronning pour les Berlinois, qui ont réussi à gagner deux fois de suite malgré un retard de 0:2 au départ. Munich a mis la pression sur l'équipe locale dès le début, mais ce sont les Berlinois qui ont ouvert le score - après un moment d'inattention de la part des Berlinois, Andreas Eder a réussi à marquer en solo à la 4e minute. Les Berlinois ont dominé le jeu mais n'ont pas réussi à convertir leurs nombreuses occasions de marquer.

Après la première pause, Berlin a brisé son propre élan avec plusieurs pénalités. Tobias Rieder, un ancien joueur de la LNH, a augmenté l'avance de Munich lors d'un avantage numérique (24e). Cependant, Berlin a rapidement égalisé grâce à un but de Tiffels (34e). During the final period, Berlin was rewarded for their persistence: Boychuk levelled the score in a power play (47.), and Ronning, recuperating from an injury and making his DEL season debut, secured the winning goal (57.).

Les leaders du classement sont toujours l'ERC Ingolstadt, qui a remporté une victoire 4:3 (2:2, 1:0, 1:1) contre Düsseldorf EG, totalisant 16 points. Bremerhaven (14) et Berlin (13) suivent de près, avec Munich (12) à la quatrième place.

