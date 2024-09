La lutte contre les lois sur l'avortement tardif conduit à la mort des femmes en Amérique

Suite au renversement de la loi sur l'avortement dans plusieurs États américains, dont la Géorgie, des réglementations plus strictes ont été mises en place. Ce changement apparent de la loi a eu des conséquences tragiques pour une femme enceinte en 2022. Selon les rapports d'enquête, elle a connu des complications et les professionnels de la santé ont tardé à intervenir pendant une période prolongée, peut-être en raison de l'ambiguïté de la nouvelle loi restrictive sur l'avortement.

Selon le plateau d'investigation américain ProPublica, la jeune femme de 28 ans, Amber Nicole Thurman, est décédée en août 2022 après avoir été privée de l'assistance médicale nécessaire en raison de la situation juridique. ProPublica a cité les conclusions d'un comité d'État qui a examiné l'affaire et a classé cet incident comme la première mort officiellement reconnue et "préventable" attribuée à des complications d'avortement aux États-Unis.

Thurman a développé une complication rare après avoir pris une pilule abortive et est décédée pendant une intervention chirurgicale d'urgence. Selon l'évaluation du comité, les médecins ont effectué une procédure potentiellement salvatrice plusieurs heures trop tard, comme le rapportait ProPublica. En Géorgie, une loi avait récemment été adoptée rendant le curetage et la dilatation de l'utérus un acte criminel avec des exceptions limitées. Les professionnels de la santé ont exprimé des préoccupations quant à la ambiguïté de la loi et sa difficulté d'interprétation.

"Amber serait toujours en vie si Donald Trump et Brian Kemp n'avaient pas imposé l'interdiction de l'avortement", a déclaré l'activation Mini Timmaraju de l'ONG Reproductive Freedom for All. "Ils sont responsables de sa mort."

Depuis que la Cour suprême a abrogé le droit fédéral à l'avortement en juin 2022 et a délégué l'autorité pour fixer les lois sur l'avortement aux États, des réglementations restrictives sur l'avortement ont été mises en place dans la Géorgie et 21 autres États américains.

Les médecins retardent l'intervention de 17 heures

Thurman a dû chercher un avortement dans l'État de la Caroline du Nord après la sixième semaine de grossesse en raison de l'interdiction de l'avortement en Géorgie. Cependant, des complications sont survenues après la prise de la pilule abortive, nécessitant son hospitalisation en Géorgie.

Les médecins ont identifié une septicémie aiguë. Malgré sa santé qui se détériorait rapidement, ils ont retardé l'intervention de 17 heures. Tragiquement, Thurman est décédée pendant l'intervention. "Elle a perdu la vie à l'hôpital, entourée de personnel médical qui aurait pu la sauver", a écrit l'auteur féministe Jessica Valenti sur X. "C'est le résultat des restrictions à l'avortement."

À la suite de ce retard, les professionnels de la santé ont exprimé des préoccupations quant à l'application de la nouvelle loi sur l'avortement en Géorgie, mettant en évidence les ambiguïtés et les défis qu'ils ont rencontrés lors de l'interprétation de la législation. Malgré la tragédie, les discussions sur la réforme de la loi pour fournir des orientations plus claires pour de telles situations continuent d'être un sujet de débat en cours parmi les décideurs politiques et les activistes.

Lire aussi: