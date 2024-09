- La lutte contre la surcharge d'amour: la poursuite de l'amour devient un casse-tête épuisant

Tenant un smartphone, tapotant une application, le visage d'un inconnu apparaît. Quelques instants s'écoulent, puis un choix s'impose : est-ce que j'aime cette personne ou non ? Glissade après glissade, la décision se dessine.

Le célibat assisté en ligne n'est plus un concept inhabituel. Selon le rapport 2022 de Bitkom, 20 millions d'Allemands ont déjà essayé Tinder, Parship, Bumble et autres. Près de 60 % d'entre eux ont trouvé des relations durables grâce au célibat assisté en ligne, selon un sondage de Bitkom auprès de 1 005 personnes âgées de 16 ans et plus en Allemagne.

Incertitude chez les jeunes

Les jeunes adultes sont souvent confrontés à l'appréhension lorsque le choix est vaste. C'est ce qu'a révélé une récente étude indienne présentée lors d'une conférence à Prague. La plupart des participants, âgés de 18 à 30 ans, ont déclaré ressentir de la confusion dans leur recherche d'un partenaire - surtout chez les femmes.

Les chercheurs ont attribué cela aux photos retouchées et à l'abondance de choix sur internet. L'exposition constante à des images manipulées peut gonfler les attentes vis-à-vis des partenaires potentiels. L'abondance d'options sur les applications de rencontre et les réseaux sociaux, comme le souligne l'équipe de recherche coordonnée par Chayan Munshi à l'Ethophilia Research Foundation à Santiniketan, complique encore plus le tableau. Les jeunes adultes sont également souvent bombardés de contenus sexuellement explicites sur les réseaux sociaux, ce qui modifie leur perception des partenaires potentiels.

Fatigue des rencontres

Wera Aretz, thérapeute de couple et psychologue à la Hochschule Fresenius de Cologne, conseille de ne pas succomber à la fatigue des rencontres. L'anxiété persistante et la déception dans les rencontres en ligne peuvent entraîner ce syndrome psychosomatique, comme elle l'explique dans la "Revue de psychologie des affaires et des médias". Elle estime qu'environ 14 % des utilisateurs d'applications de rencontre en sont atteints, ce qui se manifeste par de l'épuisement émotionnel, du cynisme et une réduction des performances.

Les personnes les plus susceptibles de souffrir de fatigue des rencontres sont celles qui ont du mal à trouver quelqu'un d'intéressant en faisant défiler les écrans. Certaines personnes peuvent passer des heures à parcourir des profils et à rédiger des messages, sans résultat. Le "ghosting" - l'ignorance ou le blocage soudain - représente également un risque de fatigue des rencontres.

Selon l'étude, les personnes ayant une faible estime de soi ou des problèmes d'attachement sont particulièrement vulnérables. "Le célibat assisté en ligne n'est pas juste du tout", souligne Johanna Degen, psychologue sociale et thérapeute de couple à Flensburg. "Le célibat assisté en ligne est extrêmement sexiste et exclusif. Les personnes handicapées apparaissent rarement sur les applications de rencontre."

Tromperie, mensonges et optimisation

C'est peut-être pourquoi les gens cherchent à se présenter sous leur meilleur jour et à se démarquer des autres, selon Degen. Mais elle met en garde : "Plus j'optimise mon profil, plus je me sens stressé, car je suis confronté à cette version idéalisée de moi-même et je dois ensuite faire face à la déception de l'autre personne lors du rendez-vous."

La thérapeute de couple Aretz constate également cette optimisation de soi chez ses clients. Les hommes exagèrent souvent leur taille, tandis que les femmes rajeunissent leur âge sur leur profil. Il est également courant de mentir sur le niveau d'éducation, le statut en couple et la catégorie de relation.

Cela semble assez courant. Selon les chercheurs indiens, même certaines personnes en couple utilisent des plateformes de rencontre. Aretz précise que les rencontres en couple ne sont pas nécessairement négatives dans certains cas, comme dans une relation ouverte ou lorsque le couple souhaite explorer sa sexualité avec une tierce personne. Cependant, elle souligne que cacher cette information à son partenaire peut entraîner des malentendus.

Opportunités mondiales

Aretz voit un avantage crucial du dating virtuel dans la possibilité de se connecter avec des partenaires potentiels de loin, favorisant ainsi les relations interraciales et transculturelles. Les classes sociales jouent un rôle moins important. Comme le souligne la psychologue, "Le plus grand avantage, c'est que nous pouvons interagir de manière détendue et ludique avec un nombre incroyable de personnes Issues de différents milieux socio-culturels que nous ne rencontrerions pas dans notre vie quotidienne - à l'école, au travail ou au supermarché."

Et contrairement à la croyance populaire, les gens sur les applications de rencontre ne cherchent pas seulement des relations éphémères. Selon un sondage Bitkom, seuls 6 % des utilisateurs cherchent des rencontres occasionnelles, tandis que 71 % cherchent des relations sérieuses.

Comment réussir à draguer ?

Certains thérapeutes de couple recommandent les applications de rencontre payantes pour trouver "l'âme sœur", affirmant que les abonnés sont plus fiables. Mais pour les jeunes, Aretz suggère des plateformes gratuites comme Tinder ou Okcupid, grâce à une base d'utilisateurs plus jeune.

Chacun est unique et a des préférences différentes en matière de partenaire. Aretz conseille de ne pas se faire passer pour quelqu'un d'autre, comme ne partager que des images parfaites et se vanter de qualités exceptionnelles. Au lieu de cela, essayez d'attirer les personnes qui vous plaisent avec honnêteté : "Pour trouver la perle rare dans la botte de foin, il faut brûler la botte de foin."

Malgré l'abondance de choix et les profils retouchés, de nombreuses personnes peinent encore à se connecter authentiquement dans l'univers du dating en ligne. C'est ce qu'a exprimé un participant à l'étude, qui a déclaré : "Je t'aime pour ce que tu es vraiment, pas pour la version filtrée que je vois en ligne."

Face à ces défis, la thérapeute Aretz encourage les utilisateurs à aborder le dating en ligne avec conscience de soi, empathie et authenticité. Elle suggère : "Il est important de se rappeler que 'je t'aime' va au-delà de l'attirance physique. Connectez-vous sur un niveau plus profond en apprenant genuinely à connaître quelqu'un."

