- La localisation de TSMC à Dresde - la région environnante cherche à saisir les opportunités

Pour relever les défis posés par l'implantation de TSMC, un fabricant de puces taïwanais, à Dresde, les villes et municipalités environnantes développent une étude. Celle-ci consiste à explorer le potentiel foncier résidentiel et commercial et à intensifier la coopération régionale entre Dresde et sa région, comme l'a annoncé le district de Suisse saxonne-Osterzgebirge mardi.

Potentiel de Développement Régional

Un groupe de travail temporaire "Région de Dresde" supervisera les investigations et les préparatifs pour l'institutionnalisation. Ce groupe comprend les districts de Bautzen, Meißen et Suisse saxonne-Osterzgebirge, ainsi que 21 villes et municipalités de ces districts. Selon l'annonce, Suisse saxonne-Osterzgebirge contribuera avec 10 000 euros.

"Grâce à sa proximité avec la capitale régionale, notre district a l'opportunité de bénéficier également des effets positifs", a déclaré le Landrat Michael Geisler (CDU). "L'implantation de fournisseurs pourrait donner un avantage aux zones industrielles existantes et servir de catalyseur pour le développement de l'infrastructure dans les municipalités en dehors de la zone d'implantation."

Création de 2000 Emplois avec l'Implantation de TSMC

TSMC a annoncé il y a environ un an qu'elle construirait une usine de semi-conducteurs à Dresde d'ici 2027. Il s'agira d'une co-entreprise avec Bosch, Infineon et NXP Semiconductor sous le nom d'ESMC (European Semiconductor Manufacturing Company) dans la zone industrielle Airportpark, où Bosch produit déjà des microprocesseurs. Le projet devrait créer 2000 nouveaux emplois.

Avec le réseau "Silicon Saxony", l'État libre est déjà le plus grand site de microélectronique d'Europe, avec un tiers des puces produites dans l'UE provenant de Saxe. Environ 3650 entreprises, dont Infineon et Globalfoundries, sont actives dans la région. D'ici 2030, l'implantation de TSMC devrait créer 20 000 nouveaux emplois supplémentaires, entre autres.

La coopération entre Dresde et ses environs, initiée par le district de Suisse saxonne-Osterzgebirge, vise à tirer parti de la présence de TSMC, ce qui pourrait bénéficier aux zones industrielles environnantes.

