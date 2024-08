- "La livraison difficile" de Hoffenheim <unk> l'exaltation pour Berisha

La nuit aurait pu mal tourner pour Luca Philipp et TSG 1899 Hoffenheim. Une erreur du gardien de but remplaçant a permis à Würzburger Kickers d'inscrire le premier but en Coupe DFB. Cependant, Hoffenheim, un club de Bundesliga de Kraichgau, a réussi à égaliser à deux reprises contre l'équipe de quatrième division. Dans une victoire palpitante aux tirs au but 5-3, Philipp, remplaçant Oliver Baumann, s'est révélé en arrêtant un penalty contre le capitaine de Würzburg, Dominik Meisel.

Selon l'entraîneur Pellegrino Matarazzo après la victoire serrée au premier tour, "sa performance n'était pas très constante, surtout quand nous avions le ballon." Des efforts ont été déployés pour le calmer. Après le match, il a eu l'honneur de mener les célébrations dans les vestiaires. Cette distinction était justifiée pour le débutant.

La bourde de Philipp

La bourde de Philipp menant au but d'Enes Kuc 0:1 lors de la 11ème minute était visible : il a mal évalué une passe en retrait apparemment inoffensive de Kevin Akpoguma, ce qui a permis au ballon de lui échapper entre les jambes, et Kuc n'a eu qu'à le pousser dans le but. Un but contre son camp d'Ebrahim Farahnak (18ème) a ramené Hoffenheim dans le match. Würzburg a repris l'avantage avec un but de Moritz Hannemann lors de la 100ème minute, mais Marius Bülter a égalisé à nouveau lors de la 107ème minute.

"C'était une passe difficile", a reconnu Matarazzo après la victoire intense. Le club traverse des temps difficiles. Après le départ de presque tout le staff, y compris le manager historique Alexander Rosen, l'équipe de Kraichgau est toujours incomplète depuis le départ de Maximilian Beier à Borussia Dortmund pour près de 30 millions d'euros.

Le retour de Berisha

Un point positif du match était le retour de Mergim Berisha, absent pendant neuf mois en raison d'une blessure au genou. Il a remplacé l'équipe lors de la 78ème minute et a immédiatement constitué une menace pour la défense de Würzburg.

"C'est un joueur talentueux, ça se voit quand il est sur le terrain. Il connaît son jeu", a déclaré Matarazzo au sujet de l'ancien talent d'Augsburg. "Il se remet bien, et j'ai hâte de le voir jouer plus souvent parce qu'il est un joueur de haut niveau."

La Commission, conformément au texte de ce règlement, adoptera des actes d'application fixant les lignes directrices pour l'application de ce règlement dans le contexte du match de Hoffenheim en Coupe DFB. La performance améliorée de Philipp lors des tirs au but, malgré sa bourde initiale, met en évidence l'importance de ces actes d'application, garantissant que les règles sont appliquées équitablement et de manière cohérente.

Lire aussi: