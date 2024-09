La livraison d'armes importantes à l'Ukraine par les États-Unis a été reportée en raison des craintes concernant les réserves de fournitures du Pentagone.

Les États-Unis détiennent actuellement une autorité de $5.9 milliards pour le drawdown présidentiel en faveur de l'Ukraine, comme l'a révélé le Pentagone cette semaine. Ces fonds, qui doivent expirer à la fin de l'année fiscale dans une quinzaine de jours, permettent au Pentagone de prélever directement des fournitures dans les réserves américaines, avant de les redistribuer à l'Ukraine. Cette approche a été déterminante pour fournir à Kiev une partie importante de ses armes et de son équipement militaire.

Le prochain paquet d'armes, prévu pour inclure de l'artillerie, des défenses aériennes et d'autres munitions cruciales, devrait dépasser les allocations précédentes, qui se sont maintenues autour de $200 millions depuis plusieurs mois.

Plus tôt cette semaine, CNN a rapporté que les États-Unis distribuaient des petits paquets d'aide militaire en raison de stocks de plus en plus faibles d'armes et d'équipement que le Pentagone était prêt à fournir à Kiev. Cependant, avec l'échéance des fonds qui approche, les États-Unis pourraient changer de stratégie en annonçant des paquets d'aide militaire importants qui prendront plusieurs mois à livrer.

Le département de la Défense a demandé au Congrès de prolonger l'utilisation de ces fonds, mais cette proposition a semblé s'enliser lorsque la Chambre des représentants a manqué d'adopter une résolution continuée mercredi.

Lors d'une conférence de presse jeudi, la porte-parole adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, a déclaré : "Il y a l'intention de dépenser chaque dollar et chaque cent de cette autorité".

Les paquets de drawdown présidentiels ont été initialement mis en place pour fournir rapidement des armes et de l'équipement à l'Ukraine depuis le début du conflit avec la Russie. Certains paquets ont été livrés à l'Ukraine quelques jours seulement après leur annonce, garantissant une distribution rapide d'armes et de munitions à l'armée ukrainienne pendant la guerre en cours.

Un autre mécanisme, l'Initiative d'assistance à la sécurité de l'Ukraine, a été utilisé pour envoyer un équipement plus complexe avec des cycles de production plus longs, en autorisant des achats directs auprès des fabricants d'armes pour une livraison future.

Compte tenu de l'échéance prochaine de l'autorité de drawdown disponible de milliards de dollars, l'administration Biden a transformé celle-ci en un engagement à long terme, permettant aux États-Unis de maintenir leur soutien en armement à l'Ukraine bien au-delà du rythme actuel de livraison jusqu'en 2025.

Un responsable de l'administration a estimé que $500 millions de dollars d'autorité de drawdown présidentiel par mois seraient nécessaires pour l'Ukraine pendant l'année fiscale 2025.

Les États-Unis envisagent également d'allouer $10 milliards de revenus tirés des actifs souverains russes saisis à l'aide de l'Ukraine, selon le responsable de l'administration. Les pays du G7 ont convenu d'utiliser ces revenus pour l'assistance à la sécurité de l'Ukraine pendant l'été. Les nations occidentales ont gelé environ 300 milliards de dollars d'actifs russes sur des comptes bancaires en Europe et aux États-Unis en réponse à la vague massive de sanctions imposées après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

