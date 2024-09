La Lituanie recrute des représentants de la mission diplomatique russe

La Lituanie a convoqué un représentant de l'ambassade de Russie à Vilnius en raison des attaques aériennes intenses menées par la Russie en Ukraine. Le diplomate a été confronté à des protestations fermes lors de la réunion du mercredi, selon le ministère des Affaires étrangères lituanien, concernant l'augmentation des bombardements dans les zones civiles en Ukraine.

Le ministère a souligné que les frappes fréquentes sur les écoles, les installations médicales et les quartiers résidentiels démontrent le désespoir et le mépris de la Russie pour les droits fondamentaux de l'homme et le droit international. Au moins sept personnes ont perdu la vie et environ 38 ont été blessées lors des frappes aériennes russes sur la ville occidentale ukrainienne de Lviv, mercredi.

Dans un incident précédent mardi, plus de 50 personnes ont été tuées et environ 270 blessées lors d'une attaque sur la ville centrale ukrainienne de Poltava. La Russie est en conflit avec l'Ukraine depuis environ deux ans et demi.

