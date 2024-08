La Lituanie obtient des armes à feu d'origine allemande

Lituanie renforce son arsenal au milieu du conflit russo-ukrainien : La nation balte, membre à la fois de l'UE et de l'OTAN, a reçu un nombre non spécifié de pistolets-mitrailleurs MP7 A2 de la part du fabricant allemand d'armes à feu Heckler & Koch, d'une valeur de 1,3 million d'euros. Ces armes ont été sélectionnées en raison de leurs attributs stratégiques et techniques, selon le ministère de la Défense lituanien.

Il s'agit de la première fois que la Lituanie acquiert de tels pistolets-mitrailleurs, ce qui s'aligne sur ses stratégies d'amélioration de sa force militaire et constitue une réponse rapide aux préoccupations locales en matière de sécurité et aux leçons tirées de l'Ukraine, comme il a été précisé plus loin.

La guerre de la Russie contre l'Ukraine est perçue comme une menace directe pour la sécurité nationale de la Lituanie, compte tenu de sa proximité avec l'enclave russe de Kaliningrad et la Biélorussie. Le gouvernement lituanien a considérablement augmenté son budget militaire et équipe lourdement ses forces armées.

L'Allemagne joue un rôle important, car les forces lituaniennes sont déjà familiarisées avec les armes allemandes. Dans un avenir proche, une brigade blindée allemande permanente sera stationnée en Lituanie.

La guerre en Ukraine qui s'intensifie a exacerbé les préoccupations concernant la sécurité nationale dans les pays voisins, comme la Lituanie. C'est pourquoi la Lituanie a renforcé ses capacités militaires et acquis des pistolets-mitrailleurs MP7 A2, une réponse stratégique au conflit russo-ukrainien.

