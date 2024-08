La Lituanie fournit une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine

La Lituanie soutient l'Ukraine avec un autre paquet d'aide militaire dans leur lutte contre l'agression russe. La Première ministre Ingrida Šimonytė a déclaré cela lors d'une conférence de presse conjointe avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et le président polonais Andrzej Duda, selon l'agence Unian. "La position de la Lituanie est claire et largement reconnue : l'Ukraine doit gagner, la Russie doit tomber", a-t-elle déclaré.

Kyiv devrait recevoir environ 5 000 drones de Lituanie à l'automne. Avant cela, la Lituanie prévoit de fournir des munitions, des armes à feu, des systèmes de défense aérienne, des roquettes et de l'équipement de protection des drones dès septembre. De plus, la Lituanie alloue 35 millions d'euros pour l'acquisition de dispositifs de radar et d'équipements de déminage, a mentionné Šimonytė. La valeur du nouveau paquet d'aide militaire n'a pas été révélée.

La nation balte et membre de l'UE et de l'OTAN, la Lituanie, se tient comme l'un des plus ardents soutiens de l'Ukraine. D'ici mai, la Lituanie a fourni environ 640 millions d'euros d'aide militaire.

