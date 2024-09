La Lituanie considère le déploiement de la brigade de combat allemande comme une forme d'assistance, selon Wiegold à 10:03.

09:28 Kim S'engage à Renforcer les Relations avec MoscouLe dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a exprimé son intention de renforcer les liens avec la Russie, selon les médias d'État. Suite à des discussions entre Kim et le chef du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu, en Corée du Nord, les médias d'État ont rapporté des discussions approfondies sur "le renforcement du dialogue stratégique entre les deux nations et la consolidation de la coopération pour préserver leurs intérêts de sécurité communs", ainsi que sur les affaires régionales et internationales. Cependant, l'Ukraine, les États-Unis et la Corée du Sud ont accusé la Corée du Nord de fournir des armes et des missiles à la Russie pour le conflit en Ukraine. Pyongyang a qualifié ces accusations de "ridicules".

08:59 Starmer et Biden doivent Debattre de l'Usage par l'Ukraine d'Armes Occidental Longues PortéeLe Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président américain Joe Biden doivent discuter de savoir si l'Ukraine doit être autorisée à utiliser des armes occidentales à longue portée contre des cibles russes. Ils avaient reporté une décision sur cette question précédemment, mais vont maintenant en discuter lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York la semaine prochaine, aux côtés d'un groupe plus large de personnes, a déclaré Sunak. Les médias britanniques rapportent que Biden, en raison de ses craintes d'une confrontation nucléaire, est ouvert à l'idée de permettre à l'Ukraine d'utiliser des roquettes britanniques et françaises équipées de technologie américaine, mais pas de roquettes américaines.

08:23 Zelensky sur le Plan de Trump : "Promesses de Campagne Électorale"Le candidat républicain à la présidentielle américaine Donald Trump a affirmé à plusieurs reprises qu'il pourrait mettre fin au conflit en Ukraine en un jour, sans jamais présenter de stratégie. Interrogé sur la déclaration de Trump lors d'une interview de CNN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré : "Je ne peux pas comprendre aujourd'hui car je ne suis pas informé des détails et de ce que cela implique." Zelensky a déclaré que, selon lui, il y a une campagne électorale aux États-Unis. "Et les promesses de campagne sont des promesses de campagne", a-t-il ajouté. "Parfois, elles ne sont pas entirely réalistes." Cependant, Zelensky a également mentionné avoir parlé à Trump il y a deux mois, et que Trump lui avait assuré de son soutien à l'Ukraine.

07:27 ISW : La Russie a Besoin de Renforcements à Kursk pour Surclasser les UkrainiensLa Russie poursuit ses contre-attaques dans la région de Kursk, mais l'Institut pour l'Étude de la Guerre (ISW) ne prévoit pas d'opération d'envergure pour chasser les Ukrainiens de Kursk. L'ISW, basé à Washington, souligne que les autorités russes ont principalement fait appel à des conscrits mal formés et mal équipés, ainsi qu'à de modestes sections des forces armées régulières russes et d'autres forces de sécurité dans la région frontalière. Dans une évaluation, le think tank estime : "Une contre-offensive russe pour récupérer les terrains capturés par les forces ukrainiennes dans l'oblast de Kursk nécessitera probablement plus de personnel et de ressources que ce que la Russie a déjà déployé dans cette région - surtout si la plupart des unités déjà déployées manquent d'expérience combattante."

06:49 L'Ukraine Souffre d'Attaques Persistantes de Drones

Selon l'armée ukrainienne, la Russie a lancé des drones Shahed contre l'Ukraine pendant la nuit. L'armée russe a déployé plusieurs groupes d'attaque de drones, a rapporté l'armée de l'air ukrainienne. Des alarmes de raid aérien ont été activées dans presque toutes les régions du pays, y compris la région d'Odessa. La marine a rapporté avoir abattu neuf drones là-bas. Des explosions ont eu lieu dans la ville d'Odessa, mais aucun décès n'a été rapporté pour l'instant.

06:13 Mützenich Soutient une Initiative Internationale de PaixLe chef de faction du SPD, Rolf Mützenich, plaide pour un groupe de contact international pour lancer une initiative de paix dans le conflit en Ukraine. "À mon avis, le moment est maintenant venu pour les alliés occidentaux d'initier un groupe de contact pour établir un processus de paix", a-t-il déclaré au "Rheinische Post". "La chancelière fédérale et le président ukrainien Volodymyr Zelensky conviennent que maintenant est un moment opportun pour intensifier les efforts en vue de pourparlers de paix, et que la Russie devrait également être incluse dans le sommet de paix subséquent." Interrogé sur les pays potentiels membres d'un tel groupe de contact, Mützenich a mentionné des pays comme la Chine, l'Inde, la Turquie et le Brésil qui pourraient prendre la responsabilité. "Dans ces pays, la croyance que la guerre d'agression russe pourrait devenir un fardeau est en train de croître. Par conséquent, le travail d'un groupe de contact 'pourrait être prometteur' et il pourrait jouer un rôle important de médiation."

05:41 L'UE Réfléchit à une Nouvelle Stratégie d'Extension des SanctionsLes diplomates de l'UE disent que la commission examine trois options pour prolonger les sanctions contre la Russie à l'avenir. Des scenarios correspondants ont été présentés aux diplomates européens vendredi, selon plusieurs sources proches du dossier. Cette initiative vise à geler les avoirs de la banque centrale russe, qui jouent un rôle crucial dans l'octroi d'un prêt colossal des pays du G7 à l'Ukraine d'un montant de 50 milliards de dollars. Ces avoirs ont été gelés depuis l'attaque russe contre l'Ukraine.

03:40 Klitschko : Débris de Drones Frappent des Structures de la Ville de KyivLe maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a rapporté via l'application de messagerie Telegram que des débris de drones ont frappé un bâtiment municipal dans la capitale ukrainienne. Les débris ont atterri sur un bâtiment municipal dans le district nord de Kyiv d'Obolon tôt le matin. Klitschko a écrit que les services de secours étaient en route. Plus tôt, le maire avait rapporté que les unités de défense aérienne étaient actives dans la capitale.

01:35 Kim Jong Un Planifie une Coopération Renforcée avec ShoiguLe dirigeant nord-coréen Kim Jong Un s'est engagé à une coopération plus étroite avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergei Shoigu. Selon l'agence de presse d'État KCNA, les deux hommes ont eu un échange approfondi de vues lors de la visite de Shoigu à Pyongyang et ont atteint un consensus satisfaisant sur les questions de coopération pour préserver leurs intérêts de sécurité mutuelle. Shoigu, qui était encore ministre de la Défense russe jusqu'en mai, avait initié des relations plus étroites entre la Corée du Nord et la Russie avec une visite à Pyongyang en juillet de l'année dernière.

11:36 Zelensky va partager "la stratégie de la victoire" avec Biden en septembreLe président ukrainien Volodymyr Zelensky a prévu une rencontre en septembre avec le président américain Joe Biden. "Je vais présenter notre stratégie pour atteindre la victoire", a-t-il déclaré lors d'un discours à Kyiv. Cette stratégie implique un processus de prise de décision coordonnée pour fournir à l'Ukraine des forces suffisantes pour orienter le conflit vers la paix. "Ces types de conflits peuvent être conclus de manière juste soit en expulsant par la force l'armée envahissante, soit par la diplomatie", a expliqué Zelensky. Cette initiative vise à garantir l'indépendance véritable de l'Ukraine. Cependant, Kyiv compte sur le soutien des États-Unis pour une position forte.

23:27 Les forces russes se concentrent sur une poussée vers le sudDes combats intenses persistent dans l'est de l'Ukraine, selon l'armée ukrainienne. Le quartier général de Kyiv a rapporté 115 accrochages dans son rapport du soir. "Les actions les plus intenses aujourd'hui ont eu lieu près de Kurachove, outre cela, les adversaires étaient également actifs dans les directions de Lyman et de Pokrovsk", indique le rapport. Kurachove est un petit village situé au sud de Pokrovsk. Pendant longtemps, Pokrovsk était considéré comme la cible principale des troupes russes. Récemment, however, les Russes n'ont réussi à obtenir que des gains territoriaux limités dans cette région. Au lieu de cela, ils ont élargi leur front offensif vers le sud, visant à capturer la ville minière de Hirnyk près de Kurachove.

21:58 Zelensky : des progrès dans la région de Kursk apportent du soulagementSelon le président Volodymyr Zelensky, les avancées de l'Ukraine dans la région russe de Kursk portent leurs fruits. Dans la région de Cherkasy, l'ennemi a été repoussé, et dans le Donetsk, l'avancée russe a diminué, affirme Zelensky. La Russie n'a toujours pas réalisé de gains significatifs dans sa contre-attaque dans la région de Kursk. Auparavant, il y avait des doutes sur la mobilisation de plus grandes formations de troupes russes de Donetsk et d'autres régions vers Kursk. La Russie affirme avoir récupéré 10 des 100 villages occupés.

20:30 "L'Ouest a peur" - la critique de Zelensky sur l'approche de ses alliésLe président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse l'Occident de manifester "de la peur" lorsqu'il s'agit d'aider l'Ukraine à abattre les missiles russes. "Si les alliés tirent collectivement sur les missiles et les drones dans les régions du Moyen-Orient, pourquoi n'y a-t-il pas de décision similaire pour tirer sur les missiles russes et les drones Shahed dans le ciel ukrainien ?" a-t-il demandé lors d'une conférence à Kyiv. "Ils ont peur de dire même : 'Nous travaillons dessus.' Et cette hésitation se produit même lorsque des missiles et des drones menacent directement les territoires de nos voisins", regrette le chef d'État ukrainien. Cet OUEST est "humiliant pour le monde démocratique".

20:18 La Russie a déployé plus de 8000 drones iraniensSelon le gouvernement de Kyiv, la Russie a lancé 8060 drones Shahed iraniens contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Aucun communiqué officiel d'Iran ou de la Russie n'a été publié pour le moment. L'Ukraine a accusé pour la première fois le gouvernement iranien de fournir des drones kamikazes à la Russie à l'automne 2022.

19:11 Les États-Unis résistent à la divulgation de la décision sur les armes à longue portée pour l'UkraineÀ Washington, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le président américain Joe Biden doivent tenir des pourparlers. Le monde attend avec impatience toute annonce concernant l'autorisation d'armes à longue portée pour l'Ukraine. Des sources du journal britannique "The Guardian" suggèrent que Kyiv a reçu l'autorisation de mener des attaques avec des missiles Storm-Shadow. Cependant, aucune des deux parties n'est censée dévoiler des détails sur cette question lors de la réunion d'aujourd'hui. "Je ne m'attends pas à une déclaration aujourd'hui concernant l'utilisation d'armes à longue portée en Russie - certainement pas de la part des États-Unis", déclare John Kirby, directeur des communications du Conseil de sécurité nationale. Il mentionne simplement que des discussions sont en cours avec la Grande-Bretagne, la France et d'autres alliés "concernant le type de capacités qui seront fournies à l'Ukraine". Il se refuse également à donner une réponse claire lorsqu'on lui demande si le gouvernement américain prévoit de faire des annonces. "Je ne vais pas m'engager dans une discussion hypothétique sur ce que nous pourrions ou ne pourrions pas dire à un moment donné."

