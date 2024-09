La Lituanie appelle les représentants diplomatiques russes à 19 h 47

Lituanie confrontée par le représentant de l'ambassade russe à la suite des bombardements intensifs de civils ukrainiens

La Lituanie a appelé le délégué de l'ambassade russe à Vilnius en raison des lourdes attaques aériennes en Ukraine. Au cours de la réunion, le diplomate a été fermement opposé aux bombardements accrus de cibles civiles en Ukraine, selon le ministère des Affaires étrangères lituanien. Selon le ministère, les missiles et les explosifs touchant des écoles, des hôpitaux et des zones résidentielles illustrent le désespoir et le mépris de la Russie pour la vie humaine et le droit humanitaire international. Au moins sept personnes ont péri et au moins 38 ont été blessées lors des frappes aériennes russes sur Lviv. Auparavant, plus de 50 personnes avaient été tuées et environ 270 blessées lors d'une attaque sur la ville de Poltava mardi.

19:15 Allegé "espion baleine" apparemment éliminé

Des organisations de défense des animaux ont déposé une plainte après la découverte d'une baleine blanche morte en Norvège, portant de nombreuses blessures par balle. Les organisations One Whale et Noah ont expliqué que l'animal était mort. La police compétente a annoncé qu'elle examinerait maintenant s'il y avait une raison valable de lancer une enquête. En 2019, la baleine avait été trouvée près des eaux russes avec un petit montage de caméra et l'inscription "Équipement Saint-Pétersbourg" sur son corps en Norvège, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles elle pourrait être une baleine espionne russe. Une autre hypothèse suggérait qu'elle avait été utilisée à une certaine époque comme une sorte de baleine thérapeutique en Russie. Le mammifère marin a été découvert mort dans une baie près de Stavanger samedi.

18:58 Le service dans la Bundeswehr devient plus attractif

Le cabinet a approuvé la "loi sur l'article Temps de changement" pour rendre le service dans la Bundeswehr plus attractif. Cela comprend l'introduction de règles d'horaires de travail plus flexibles et d'incitations financières, notamment pour les déploiements courts. "Avec cela, nous voulons non seulement retenir le personnel compétent dans nos propres rangs, mais aussi recruter de nouveaux membres", a déclaré un porte-parole du ministère de la Défense. Les environ 5 000 soldats de la Brigade Lituanie, conçue pour renforcer le front est de l'OTAN contre la Russie, devraient également bénéficier de ces incitations. Les incitations sont prévues pour faciliter la prise de décision concernant le déménagement ou le retour, en particulier en ce qui concerne la famille, en Lituanie et en provenance de Lituanie. Le porte-parole n'a pu fournir qu'une estimation approximative des coûts supplémentaires. Pour la Brigade Lituanie, 40 millions d'euros sont prévus en 2025, 90 millions en 2026 et 145 millions en 2027. Le Bundestag est prévu pour ratifier la loi en novembre.

18:27 Résident de Lviv signale des "cries inhumaines"

La mort, la peur et la destruction : c'est ce que l'attaque nocturne de l'armée russe sur Lviv par des roquettes et des drones a déclenché. La résidente de 27 ans, Yelizaveta, a déclaré avoir entendu des "cries terrifiantes et inhumaines". Comme l'a rapporté un journaliste de l'AFP, il y a des véhicules calcinés et des débris partout au cœur de Lviv. Selon les autorités ukrainiennes, sept personnes ont été tuées et 53 blessées à Lviv. Plus de 50 bâtiments ont été endommagés dans le centre historique, y compris deux établissements médicaux et deux écoles, selon le ministère de la Culture et du Tourisme.

18:09 Les États-Unis s'apprêtent à accuser la Russie de manipulation électorale

Les États-Unis s'apprêtent à porter des accusations contre la Russie pour ingérence dans la campagne électorale présidentielle, selon des rapports des médias. Les allégations se concentreront sur l'utilisation de plates-formes en ligne pour cibler les électeurs américains avec des fausses informations, selon CNN, citant des sources. Les accusations cibleront principalement le réseau de médias d'État russe RT. Le département de la Justice des États-Unis avait précédemment mis en garde contre le fait que la Russie représente une menace pour les élections présidentielles prévues le 5 novembre.

17:35 Incendie ravage la zone d'exclusion radioactive de Tchernobyl

Un incendie s'est déclaré dans la zone d'exclusion radioactive autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Une superficie d'environ 20 hectares est en flammes, a déclaré le gouverneur de la région de Kiev, Ruslan Kravchenko. Cependant, les niveaux de radiation de fond sont dans des limites acceptables. Selon l'administration de la zone d'exclusion, plus de 200 pompiers, dont 50 soldats, sont sur les lieux et ont réussi à contenir les flammes. La cause de l'incendie est encore inconnue. En raison de températures élevées et d'une sécheresse prolongée, il y a un risque accru d'incendie dans la région de Kiev du nord.

17:07 Bilan à un marché à Donetsk : les occupants et les Ukrainiens s'accusent mutuellement

Des pertes ont été signalées à un marché dans la ville ukrainienne de Donetsk contrôlée par la Russie. Les autorités d'occupation affirment qu'au moins trois personnes ont été tuées et cinq autres blessées par des tirs d'artillerie sur le marché. Les troupes ukrainiennes ont prétendument bombardé le marché, tuant deux hommes et une femme, a écrit Denis Pushilin, le chef de la République populaire autoproclamée de Donetsk, sur Telegram. Un bus de transport en commun a également été touché. Des vidéos et des photos dans les médias d'État russes montrent des dommages importants au marché. Ces allégations ne peuvent être confirmées par des sources indépendantes. Les forces militaires ukrainiennes, cependant, accusent le côté opposé d'avoir bombardé le marché. "Tout est exécuté pour l'image, la vie humaine ne signifie rien pour eux", a écrit l'armée sur Telegram.

16:43 Le Parlement ukrainien accepte les démissions de quatre ministres, le successeur potentiel de KulebaLe Parlement ukrainien a approuvé les démissions de quatre officiels gouvernementaux, selon les informations du parlement. Cependant, ils n'ont pas encore traité la demande de démission du ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba. Le président Volodymyr Zelenskyy devrait présenter un successeur plus tard dans la journée. Le premier adjoint de Kuleba, Andriy Sybiha, est un candidat majeur pour le poste. L'analyste politique Volodymyr Fesenko ne prévoit pas de grands changements dans la politique étrangère de l'Ukraine malgré les changements.

16:21 Lukashenko accorde la grâce à 30 prisonniers politiques

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a accordé la grâce à 30 prisonniers politiques condamnés pour des infractions liées aux manifestations. L'administration présidentielle affirme qu'ils ont rempli certaines conditions, notamment la demande de grâce, l'aveu de culpabilité, l'expression de remords et l'engagement de vivre dans le respect de la loi. Le ministère de l'Intérieur surveillera leur conformité. Le groupe comprend 23 hommes et sept femmes, dont de nombreux parents d'enfants mineurs. Selon Meduza, un média russe en exil, plusieurs personnes figurant sur une liste de prisonniers gravement malades remise au gouvernement de Minsk par des figures de l'opposition en exil ont été graciées. Bien que l'opposition en exil accueille la libération, elle ne la considère pas comme un signe de changement de cap. La dirigeante de l'opposition Svetlana Tikhanovskaya, considérée comme la véritable gagnante de l'élection présidentielle de 2020, continue de dénoncer la persécution politique et la torture en Biélorussie.

15:55 Une famille de Lviv décimée par une frappe aérienne russe

Une frappe aérienne russe à Lviv a entraîné la mort de presque tous les membres d'une famille locale, selon les autorités locales. Les victimes comprennent une femme de 43 ans et ses trois filles, âgées de 7, 18 et 21 ans. Le père, qui est dans un état critique, a survécu à l'attaque. "En plein cœur de l'Europe, la Russie assassine les Ukrainiens et leurs familles. Les Russes tuent nos enfants, notre avenir," a déclaré le maire Andrij Sadovyi.

15:41 Scholz justifie le déploiement de missiles américains : "L'inaction compromettrait la paix"

Le chancelier allemand Olaf Scholz défend le déploiement de missiles américains en Allemagne, alors que les critiques se multiplient chez les opposants. Scholz affirme que l'objectif est de préserver la paix et d'empêcher la guerre. "Nous cherchons uniquement à dissuader les éventuels agresseurs," a-t-il déclaré, reconnaissant que la Russie a étendu son arsenal de missiles pendant des années et a violé les traités de désarmement, tels que l'accord INF, et déployé des missiles à Kaliningrad, à 530 kilomètres de Berlin. Ne pas répondre de manière appropriée serait irresponsable, selon Scholz. À la lumière de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les gouvernements américain et allemand ont convenu de déployer des missiles américains à portée étendue sur le sol allemand à partir de 2026. Le BSW et l'AfD s'opposent à cette mesure, la considérant comme une course aux armements dangerous qui menace la sécurité allemande. Certains éléments de la SPD expriment également leur mécontentement.

15:18 Scholz promet plus de systèmes de défense aérienne IRIS-T à l'Ukraine

Le chancelier allemand Olaf Scholz a promis la fourniture de systèmes de défense aérienne IRIS-T supplémentaires à l'Ukraine. Le contrat comprend l'acquisition de huit systèmes IRIS-T SLM et de neuf systèmes IRIS-T SLS. Deux de chacun seront livrés cette année, le reste arrivant à partir de 2025. Quatre systèmes IRIS-T SLM sont déjà en service en Ukraine, ainsi qu'une importante collection de missiles de défense aérienne et trois systèmes IRIS-T SLS associés. Scholz a annoncé cela lors de la mise en service du premier système de défense aérienne IRIS-T pour la Bundeswehr sur le site de la Bundeswehr à Todendorf, dans le Schleswig-Holstein.

14:55 La Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande appellent à un retrait "inconditionnel" de la Russie de l'Ukraine

Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol et le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon se sont réunis lors de leur premier sommet en neuf ans pour condamner l'attaque de la Russie contre l'Ukraine. Dans une déclaration conjointe, ils appellent à un retrait immédiat, complet et inconditionnel de la Russie des territoires ukrainiens internationalement reconnus. Ils critiquent également le renforcement de la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie. "À ce moment critique où les forces autoritaires continuent de poser des menaces, il est crucial que des nations comme la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande, qui partagent des valeurs communes, montrent leur unité," a déclaré Yoon. La Corée du Nord a récemment élargi ses liens militaires avec la Russie, malgré son isolement international.

14:21 Zelensky explique le remaniement gouvernemental : "Besoin d'énergie fraîche"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky explique le remaniement gouvernemental comme une tentative d'injecter de la vigueur dans le pays. "Nous avons besoin d'énergie fraîche," répond Zelensky à une question sur les raisons du remaniement. "Ces actions sont liées au renforcement de notre État dans divers domaines," a déclaré le Président, exprimant sa gratitude aux ministres et à l'ensemble du cabinet.

13:47 L'armée allemande active le système : comment MAVERICK-SL protège l'Europe des missilesLe MAVERICK-SL n'est pas un concept étranger en Ukraine. Pour intercepter plus de missiles russes entrants, le nombre de systèmes déployés dans le pays devrait passer de quatre à dix prochainement. Une livraison est reportedly en cours, selon des sources de sécurité. L'armée allemande prévoit également d'utiliser le MAVERICK-SL dans le Schleswig-Holstein.

13:21 Russie : Un autre établissement près de la ville ukrainienne de Pokrovsk sous contrôle russeLa Russie affirme avoir pris le contrôle d'un établissement supplémentaire près de la ville stratégiquement importante de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine. Le ministère russe de la Défense affirme que l'armée a "libéré entièrement" l'établissement de Karliwka, situé à environ 30 kilomètres de Pokrovsk. Pokrovsk sert de hub logistique crucial pour l'armée ukrainienne. Les forces ukrainiennes battent en retraite face à l'avancée russe dans la région depuis plusieurs mois.

12:59 Ukraine : La Crimée regorge de systèmes de défense aérienneLes occupants russes de la Crimée utilisent tous les moyens disponibles pour protéger le pont de Crimée, selon le porte-parole de la marine ukrainienne, Dmytro Pletenchuk, sur la télévision nationale ukrainienne, selon Defense Express. Des systèmes à courte et longue portée, tels que S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus et Pantsir-S1, sont apparemment utilisés. La Crimée est "inondée de systèmes de défense aérienne" en raison de son importance pratique et symbolique pour les occupants, selon Pletenchuk. Le pont de Crimée, projet prestigieux du dirigeant russe Vladimir Poutine, relie la Russie du Sud à la péninsule illégalement annexée et est une voie d'approvisionnement cruciale pour les forces russes dans le sud de l'Ukraine. Les combats autour du pont continuent, et Kyiv a publiquement déclaré son intention de libérer la péninsule, le pont servant de point stratégique de étranglement.

12:32 Poutine annonce la présence de Xi à sommet du BRICS en RussieLe président russe Vladimir Poutine a annoncé que le président chinois Xi Jinping assistera au sommet du BRICS en Russie en octobre. "Comme convenu, nous attendons le président chinois Xi Jinping au sommet du BRICS", a-t-il déclaré lors d'une réunion avec le vice-président chinois Han Zheng en marge du Forum économique de l'Est à Vladivostok. Poutine a également proposé une "réunion de travail bilatérale" avec Xi. Le groupe BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine, a été fondé en 2009 et comprend maintenant des pays comme les Émirats arabes unis, l'Égypte et l'Iran. Les nations du BRICS se considèrent comme un contrepoids aux États occidentaux et se réuniront pour un sommet dans la ville russe de Kazan du 22 au 24 octobre. Le Kremlin cherche à étendre son influence et à renforcer les alliances économiques. La Russie et la Chine ont renforcé leur partenariat stratégique depuis le début de l'intervention russe en Ukraine.

12:00 Russie : Attaque sur Poltava cible personnel militaire et instructeurs étrangersLe ministère russe de la Défense a révélé que l'attaque meurtrière sur la ville ukrainienne de Poltava ciblait le personnel militaire et les instructeurs étrangers. L'objectif de l'attaque était un centre de formation militaire où "des spécialistes des communications et de la guerre électronique de différentes divisions et unités militaires des Forces armées ukrainiennes, ainsi que des opérateurs de véhicules aériens sans pilote impliqués dans des attaques contre des cibles civiles sur le territoire de la Fédération de Russie, sont formés sous la direction d'instructeurs étrangers". Le ministère a également rapporté le déploiement du système d'armes hypersoniques Kinzhal contre des installations militaires-industrielles dans la ville occidentale ukrainienne de Lviv. De plus, les forces russes ont pris le contrôle de deux autres établissements dans l'est de l'Ukraine, Prechystivka et Karliwka. Selon les rapports ukrainiens, 50 personnes ont été tuées dans l'attaque de Poltava mardi.

11:43 Baerbock exprime son respect pour le ministre des Affaires étrangères ukrainien sortantLa ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a rendu hommage à son homologue ukrainien Dmytro Kuleba. "Conversations intenses pendant des nuits blanches, au G7, sur les lignes de front, à Bruxelles, devant une centrale électrique bombardée", a-t-elle écrit. "Il y a peu de personnes avec lesquelles j'ai collaboré aussi étroitement que vous, @DmytroKuleba. Vous mettez les gens de votre pays avant vous-même." Elle lui souhaite "du fond du cœur, tout le meilleur - Nous devrions nous revoir lorsque la paix et la liberté auront été rétablies dans toute l'Ukraine."

11:24 La Russie entend réviser sa doctrine nucléaireLes activités de l'Occident incitent la Russie à réviser sa doctrine nucléaire, selon le Kremlin. La Russie fait face à des défis et des menaces de ce que le Kremlin appelle l'Occident, qui nécessitent une mise à jour de la doctrine, selon les agences de presse russes citant le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. La possibilité que l'Ukraine utilise des armes à longue portée fournies par les États-Unis pour frapper profondément dans le territoire russe est envisagée. Le gouvernement ukrainien a demandé depuis longtemps le soutien des États-Unis pour pouvoir attaquer des cibles profondément à l'intérieur du territoire russe avec les armes fournies par ses alliés. "Il est clair que les Ukrainiens feront cela", a déclaré Peskov à l'agence RIA. "Nous examinons tout cela." La Russie a déjà annoncé son intention de modifier sa doctrine nucléaire, mais n'a pas encore fourni de détails. Le principe directeur permet l'utilisation d'armes nucléaires si la souveraineté ou l'intégrité territoriale de la Russie est menacée.

10:54 L'Ukraine repousse 29 sur 42 attaques aériennes russesLa Russie a mené 42 attaques aériennes contre l'Ukraine pendant la nuit, selon les forces aériennes ukrainiennes sur Telegram. Des missiles Ch-47M2 Kinzhal, des missiles de croisière Ch-101 et des missiles Iskander-K ont été utilisés, selon les forces aériennes ukrainiennes. Elles affirment avoir intercepté sept missiles de croisière et 22 drones Shahed, réussissant ainsi à repousser 29 attaques aériennes.

La Russie bombarde la ville ukrainienne de Poltava avec des roquettes, avec des rapports faisant état de l'une des attaques aériennes les plus intenses depuis le début de la guerre. Le média russe ntv revendique une victoire importante, selon Rainer Munz, leur correspondant. Cependant, la Russie semble ajuster sa stratégie.

09:52 L'Ukraine signale des pertes russes

10:21 Gouverneur de la région de Lviv déplore un bilan élevé de morts

Au cours de la nuit, le bilan des frappes aériennes russes dans la ville occidentale ukrainienne de Lviv a augmenté. Le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kozytskyi, a rapporté sept morts, dont une fille de sept ans et une fille de quatorze ans, sur Telegram. Il a décrit cet événement comme un "jour sombre" pour la région et a déploré la nature tragique de l'incident. Auparavant, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait rapporté cinq morts et plus de 30 blessés.

08:49 Le ministre des Affaires étrangères ukrainien démissionne

Mercredi, le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba a présenté sa démission, que le président de la Parlement Ruslan Stefantchuk a annoncé sur Facebook. La démission sera discutée lors de la prochaine session parlementaire. Plusieurs autres ministres ont démissionné précédemment (voir les entrées 00:47 et 22:06). Ces démissions font partie d'une large réforme du gouvernement ukrainien. Mercredi sera une journée de licenciements, selon le chef de faction du parti au pouvoir Serviteur du peuple, David Arakhamia, sur Telegram. La journée des nominations est prévue pour jeudi.

08:03 Zelensky : "Les décombres retiennent des individus"

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré dans son discours du soir que l'attaque de roquettes russes sur Poltava était l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début de la guerre. Des personnes sont toujours coincées sous les décombres, et Zelensky a de nouveau insisté sur la nécessité de systèmes de défense aérienne.

07:39 Grossi met en garde contre une catastrophe à la centrale nucléaire de Zaporijjia

Au cours d'une réunion à Kyiv, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le directeur de l'AIEA Rafael Grossi ont discuté de la situation des centrales nucléaires en Ukraine et en Russie. Grossi se rendra mercredi à la centrale nucléaire de Zaporijjia, occupée par la Russie, où il a rapporté que la situation est "très fragile" et que le risque de catastrophe persiste. La centrale n'a pas fonctionné depuis peu après l'invasion de la Russie en Ukraine en février 2022.

07:18 Le gouverneur de Lviv rapporté plus de pertes

Au moins deux personnes ont été tuées lors d'attaques aériennes russes (voir les entrées 06:17 et 05:29) à Lviv, selon le gouverneur de la région de Lviv, Maksym Kozytskyi, sur Telegram. Dix-neuf personnes ont été blessées suite à ces attaques.

06:53 L'Ukraine cherche un soutien supplémentaire pour le front

L'Ukraine cherche un soutien supplémentaire pour reconstruire son secteur agricole et déminer les terrains, selon le journal allemand "Rheinische Post" de Düsseldorf, basé sur des informations du gouvernement allemand. Cela comprend un programme de financement pour les zones agricoles proches de la ligne de front et le paiement de primes de sécurité pour le personnel. L'Ukraine a également demandé une prolongation d'un programme financé par le ministère de l'Agriculture pour fournir des générateurs et soutenir le déminage dans les zones de front. Le ministère de la Coopération économique et du Développement travaille déjà sur un projet pour détecter et éliminer les mines.

6:17 L'Ukraine : incendie suite à une attaque de drones Shahed russes à Lviv

Après des frappes aériennes russes, rapportées à 5:29, dans la ville de Lviv, dans le nord-ouest de l'Ukraine, un incendie s'est déclaré près de la gare ferroviaire principale. Cette information a été partagée par le gouverneur de la région de Lviv, Maxym Kozytskyi, sur Telegram. Cet incident a entraîné des dommages dans deux écoles voisines, avec des vitres brisées et répandues dans les rues. Selon Kozytskyi, plusieurs drones Shahed russes ont été utilisés lors de l'attaque aérienne. Les services d'urgence sont sur les lieux, et les écoles touchées restent fermées, selon le maire de Lviv, Andriy Sadovyi, également via Telegram. Au moins six personnes, dont un garçon de dix ans, ont été blessées. Lviv, qui se trouve près de la frontière polonaise et loin des lignes de front de l'est, a été cible d'attaques répétées depuis le début du conflit.

16:35 Biden promet un nouveau système de défense aérienne pour l'UkraineAprès l'attaque destructrice de la Russie sur la ville ukrainienne de Poltava, le président américain Biden promet de fournir à l'Ukraine des systèmes de défense aérienne supplémentaires. "Je condamne fermement cette attaque brutale", a déclaré Biden. Les États-Unis continueront à soutenir militairement l'Ukraine, "y compris en fournissant les systèmes de défense aérienne et les capacités dont le pays a besoin pour protéger ses frontières". Zelensky avait exhorté les alliés occidentaux à accélérer la fourniture de nouveaux systèmes de défense aérienne à l'Ukraine et à autoriser le pays à utiliser ses armes à longue portée précédemment émises contre le territoire russe suite à l'attaque qui a fait au moins 51 morts.

10:52 Nouvel assaut de drones sur KyivLa Russie cible à nouveau Kyiv avec des drones. Les forces de défense aérienne ukrainiennes tentent de repousser les attaques sur les outskirts de la capitale, selon la mise à jour de l'armée ukrainienne sur Telegram. Les détails sur le nombre de drones utilisés et les dommages potentiels restent à déterminer. Cette attaque nocturne fait partie de la série récente d'attaques aériennes russes sur la capitale Kyiv.

09:32 Le désir de Zelensky de contrôler en permanence les territoires de KurskL'Ukraine vise à maintenir le contrôle sur les territoires de l'oblast russe de Kursk jusqu'à ce que le président russe Poutine soit prêt à négocier, selon les déclarations du président Zelensky dans une interview avec le diffuseur américain NBC News. L'occupation de ces territoires est un aspect crucial du "plan de victoire" de l'Ukraine, a déclaré Zelensky. En général, l'Ukraine n'a pas besoin de territoire russe. Zelensky n'a pas élaboré de plans pour conquérir d'autres territoires russes. L'opération de Kursk a été gardée secrète, même du président américain Biden.

00:47 Les ministres ukrainiens démissionnent avant le remaniement du gouvernementQuatre ministres ukrainiens, dont la députée ministre des Affaires européennes, Olga Stefanishyna, le ministre des Industries stratégiques, Oleksandr Kamyshin - qui a joué un rôle important dans l'expansion de la production d'armes -, le ministre de la Justice Denys Malyuska et le ministre de l'Environnement Ruslan Strilets, ont démissionné avant la réorganisation prévue du gouvernement ukrainien. Les rôles futurs des ministres au sein du gouvernement restent incertains. "Comme promis, une grande réorganisation du gouvernement est attendue cette semaine", explique David Arakhamia, chef de fraction du parti au pouvoir Serviteur du peuple, sur Telegram. "Demain, nous aurons une journée de licenciement, et le lendemain, une journée de nomination", a annoncé Arakhamia, considéré comme proche du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

23:16 Après l'attaque de roquette sur Poltava : Zelensky demande l'autorisation d'utiliser des armes à longue portéeSuite à l'attaque mortelle de la Russie sur la ville ukrainienne de Poltava, le président Volodymyr Zelensky demande l'autorisation d'utiliser des armes à longue portée contre la Russie. "Les attaques russes deviendront impossibles si nous pouvons détruire les plates-formes de lancement des occupants, où elles se trouvent, et les aéroports militaires et leur logistique russe", a déclaré Zelensky dans son discours vidéo quotidien. Selon ses déclarations, le nombre de morts à Poltava a augmenté à 51, et il y a 271 personnes blessées. D'autres victimes sont Thought to be trapped under the rubble.

22:06 Zelensky limoge un haut responsableLe président ukrainien Volodymyr Zelensky limoge Rostyslav Shurma, premier député chef de l'administration présidentielle, selon un décret publié sur le site du président. Le président du Parlement annonce également la démission d'Olha Stefanishyna, qui a servi comme députée ministre de l'intégration européenne en Ukraine. Plusieurs autres ministres avaient auparavant soumis leur démission. Le président Volodymyr Zelensky explique que des changements sont mis en œuvre pour améliorer le gouvernement. "Cet automne sera crucial. Nos institutions d'État doivent être structurées pour permettre à l'Ukraine d'atteindre tous les résultats dont elle a besoin."

21:42 Journaliste de NTV à Poltava : "Les locaux ont décrit un incident terrifiant"L'Ukraine signale l'une des attaques aériennes les plus intenses depuis le début du conflit, entraînant de nombreuses pertes et de nombreux blessés. La correspondante de NTV Ayesha Patel est sur les lieux et décrit l'atmosphère "notablement tendue" et comment les locaux ont Supporté les frappes de missiles.

ici.21:25 L'Ukraine porte des accusations contre la Russie pour l'exécution de prisonniers de guerreLe Bureau du procureur général ukrainien allègue que des soldats russes ont exécuté d'autres prisonniers de guerre. Des enquêtes ont été ouvertes sur l'exécution de trois Ukrainiens dans la région de Torez du district de Donetsk, à l'est de l'Ukraine, selon l'annonce Telegram de l'agence. Selon les informations disponibles, les Ukrainiens sont sortis d'un abri les mains en l'air. "Les occupants les ont forcés à s'allonger face contre terre et les ont abattus dans le dos", déclare l'agence en se référant à des vidéos en ligne en circulation.

En réponse aux bombardements intenses des civils ukrainiens, la Lituanie a fermement critiqué le délégué de l'ambassade russe pour minimiser les bombardements de la Russie sur les cibles civiles, en mettant en évidence les pertes et les blessures causées par les frappes aériennes sur Lviv et Poltava.

De plus, le déploiement et l'utilisation de systèmes de défense aérienne avancés par les occupants russes de Crimée constituent une mesure stratégique pour protéger les importants hubs logistiques tels que le pont de Kerch, qui est une voie d'approvisionnement cruciale pour les forces russes dans le sud de l'Ukraine.

