La liste des terminaux" enferme Chris Pratt dans une série sans avenir, dans la peau d'un vengeur d'un autre genre.

Adaptée d'un roman de Jack Carr, la série met en scène Pratt dans le rôle de James Reece, un Navy SEAL acharné dont le peloton tombe dans une embuscade et est décimé au cours d'une mission secrète. Reece rentre chez lui marqué émotionnellement, avant de découvrir que son unité pourrait avoir été victime d'une expérience qui a mal tourné, une expérience qui l'a laissé aux prises avec un traumatisme cognitif qui obscurcit ses souvenirs.

Comme si cela ne suffisait pas, Reece se voit donner une raison supplémentaire de rechercher les responsables, ce qu'il fait avec l'aide d'un ami et ancien SEAL (Taylor Kitsch) tout en maintenant le contact avec une journaliste d'investigation (Constance Wu), qui veut l'histoire presque autant que les personnes que Reece élimine veulent qu'il soit détenu.

Ce qui s'ensuit est une sale affaire, alors que Reece (qui semble posséder un puits de ressources sans fond, mais pourquoi s'attarder sur les détails ?) épluche les couches de ce qui s'est passé, faisant face à un tic-tac en termes de son état et de combien de temps il peut rester concentré et en assez bonne santé pour mener à bien la tâche qui lui est confiée. Cette route ne suit pas exactement un chemin droit, mais plutôt un chemin en pointillés, avec des détours occasionnels pour aller tuer des personnes qui apparaissent comme responsables ou complices de l'intrigue.

Produit, entre autres, par le scénariste David DiGilio et le réalisateur Antoine Fuqua ("Training Day"), "The Terminal List" est extrêmement cliché, qu'il s'agisse des flashbacks et des visions troubles de Reece ou du cynisme qui entoure les personnes au pouvoir, qu'il s'agisse de représentants du gouvernement, de magnats de l'industrie ou d'entrepreneurs militaires qui font passer leurs profits et leurs carrières avant la vie des soldats.

Pratt, qui fait une pause dans sa vie avec les dinosaures et ses amis de Marvel, aborde tout cela avec sérieux et détermination, mais il se retrouve à jouer un terminator en chair et en os avec peu de nuances de gris intégrées au programme - un manque de dimension qui est caractéristique de l'ensemble de l'exercice.

En effet, plus que tout, "The Terminal List" rappelle la texture d'un vieux film de Chuck Norris ou de Charles Bronson, le genre de film de série B qui n'aspire guère à s'étendre sur plusieurs parties, ce qui est certainement un signe de l'époque du streaming, mais pas nécessairement du progrès.

Ces considérations mises à part, "The Terminal List" représente un coup d'éclat pour Amazon en raison de la valeur de la participation de Pratt, qui place une star de cinéma au premier plan. Cependant, avec tant d'options supérieures, laisser cette série sans avenir sur votre liste de visionnage n'équivaudra pas à manquer grand-chose.

La première de "The Terminal List" sera diffusée le 1er juillet sur Amazon.

