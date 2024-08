- La liste des invités pour l'édition d'août est annoncée

Giovanni Zarrella (46 ans) est de retour avec un mélange d'artistes. Le 24 août à 20h15, il présentera à nouveau son "Giovanni Zarrella Show". La ZDF a maintenant révélé la liste complète des invités pour l'émission du samedi soir. Aux côtés des grands classiques de la schlager comme Marianne Rosenberg, Andreas Gabalier ou Nino de Angelo, on trouvera Pietro Lombardi (32 ans) et Shirin David (29 ans).

Shirin David - Actuellement la plus grande star solo en Allemagne

Shirin David pourrait sembler déplacée dans l'émission, car sa musique est plus du rap que de la schlager. Mais avec son nouveau titre "Bauch Beine Po", elle vient de décrocher son septième hit numéro un, battant un record de classement et devenant ainsi la plus grande star solo actuelle en Allemagne.

Il y aura également des premières télévisées de Lombardi et Andrea Berg, ainsi que Roland Kaiser et Maite Kelly, qui célébreront le 10ème anniversaire de leur duo "Pourquoi n'as-tu pas dit non". Ils seront rejoints par Sonia Liebing, Marina Marx, Ramon Roselly, la star culte Olaf der Flipper et la nouvelle venue Jenice.

Le chanteur de fête Vincent Gross (27 ans) fera sa première apparition au "Giovanni Zarrella Show", ainsi que le duo Neonlight feat. DJ Herzbeat pour mettre l'ambiance. Bodo Wartke (47 ans) se joindra à l'hôte Zarrella pour interpréter une version de son rap à effet de langue "Barbara's rhubarb".

Lou Bega et Alphaville célèbrent des anniversaires

Outre "Pourquoi n'as-tu pas dit non", il y a d'autres anniversaires à célébrer. Lou Bega (49 ans) interprétera son tube "Mambo No. 5", qui est un classique des playlists depuis 25 ans. Le groupe Alphaville célébrera son 50ème anniversaire avec ses plus grands tubes "Big in Japan" et "Forever Young".

