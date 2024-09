La Ligue des champions est une énigme entourant la communication d'Olatunji.

Il est courant pour les footballeurs de partager des messages après avoir marqué des buts, mais le message de Victor Olatunji "L'Élu" mercredi pour la victoire de Sparta Prague en Ligue des champions contre RB Salzbourg a soulevé quelques sourcils. À la mi-temps, l'attaquant nigérian a révélé un message écrit sur son maillot de corps qui disait "Je suis l'élu. Et toi ?" après avoir marqué le 2:0 à la 42e minute. Sa célébration incluait l'imitation de la célèbre célébration main-à-l'oreille de Cristiano Ronaldo, des sauts et ensuite la présentation du message aux caméras.

Église avec miracles et visas de travail

Certains spéculent que le message d'Olatunji pourrait être lié aux églises pentecôtistes nigérianes qui gagnent en popularité dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Une église nommée "Les Choisis du Seigneur" (Les Élus du Seigneur), fondée en 2002, en est une telle congrégation. Connue pour sa propre station de radio et ses services en ligne, cette église de réveil affirme accomplir des miracles grâce à la prière et à l'Esprit Saint. Les miracles présumés incluent la guérison des maladies, les réussites professionnelles et même l'obtention des visas de travail européens très convoités.

Bien que tous les membres de l'église n'utilisent pas la phrase "Je suis l'élu", le terme est présent dans certains témoignages. Le week-end dernier, un autre footballeur nigérian, Victor Boniface de Bayer Leverkusen, a fait sensation avec une célébration de but inhabituelle. Boniface a baissé son pantalon et dansé sur le terrain après avoir marqué. Il a expliqué qu'il suivait simplement une tendance TikTok populaire lancée par un influenceur nigérian.

Cependant, Le Guardian nigérian établit un lien différent entre la célébration de but d'Olatunji et l'église pentecôtiste évangélique. L'église "Les Choisis du Seigneur", avec sa croissance croissante au Nigeria, est liée au message controversé d'Olatunji.

L'église "Les Choisis du Seigneur", connue pour sa prétention d'obtenir des visas de travail européens grâce à des miracles, pourrait avoir influencé l'utilisation par Victor Olatunji de la phrase "Je suis l'élu" dans sa célébration de la victoire en Ligue des champions. La célébration de Victor Olatunji de la victoire de Sparta Prague contre RB Salzbourg en Ligue des champions a attiré l'attention en raison de son lien avec l'idéologie de l'église, alors qu'il imitait la célébration de Cristiano Ronaldo et révélait un message sur son maillot de corps.

