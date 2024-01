La ligue de hockey de la côte Est suspend un joueur pour une durée indéterminée après un geste raciste présumé à l'encontre d'un adversaire noir

Une audience doit avoir lieu entre la ligue et l'Association des joueurs de hockey professionnel. Dans un communiqué publié dimanche, le directeur général des Icemen, Andy Kaufmann, a déclaré que l'équipe renonçait à Panetta avec effet immédiat.

"Au nom de toute l'organisation des Icemen, nous présentons nos excuses à tous ceux qui ont été offensés et nous sommes impatients d'entamer le processus de guérison ensemble", indique le communiqué.

Le geste présumé a eu lieu pendant la prolongation et a entraîné une bagarre. Après coup, les Icemen ont publié sur Twitter : "La prolongation a commencé par une rude bagarre qui a entraîné plusieurs pénalités de part et d'autre".

Subban, qui est noir, a répondu à ce tweet et a déclaré que Panetta avait fait des gestes de singe à son égard : "C'est plutôt @JPanetta12 qui était trop lâche pour se battre avec moi et dès que j'ai commencé à lui tourner le dos, il a commencé à me faire des gestes de singe, alors je lui ai donné plusieurs coups de poing au visage et il s'est dégonflé comme le lâche qu'il est. Voilà, c'est réglé".

CNN a vu la vidéo de la bagarre mais n'est pas en mesure de vérifier les allégations de Subban.

Panetta a publié dimanche soir sur son compte Twitter une vidéo d'excuses pour l'incident, mais a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de donner à son geste une quelconque connotation raciale.

"J'ai fait un geste de dur à cuire, de bodybuilder, envers lui", a déclaré Panetta, ajoutant qu'il avait déjà fait le même geste lors de confrontations antérieures sur la glace.

"Je tiens à réaffirmer que je n'ai pas proféré d'insultes raciales, de bruits ou quoi que ce soit de ce genre au cours de l'incident. Je vois maintenant, d'après la réaction de Jordan, que lui et d'autres ont certainement perçu ce geste comme un geste raciste et que mes actions ont causé beaucoup de colère et de contrariété à Jordan, à sa famille et à d'innombrables autres personnes", a déclaré M. Panetta dans la vidéo.

"Je m'excuse sincèrement pour la douleur, la souffrance et la colère que mes actions ont causées à (Subban), à sa famille et à tous ceux qui ont été blessés par cela. Même si mes actions n'étaient pas intentionnelles, je reconnais l'impact de mon geste et je m'engage à mieux comprendre cet impact à l'avenir", a-t-il ajouté.

P.K. Subban, frère de Jordan Subban et défenseur des New Jersey Devils de la Ligue nationale de hockey, avait critiqué Panetta sur les médias sociaux après le match.

"Ils n'appellent pas la ligue de la côte est la jungle parce que mon frère et les autres joueurs noirs sont les singes ! a écrit P.K. Subban. "Hey @jacobpanetta tu ne devrais pas être si rapide à supprimer ton Twitter ou ton compte Instagram tu seras probablement capable de jouer à nouveau... c'est ce que l'histoire dit mais les choses changent".

L'ECHL a déclaré à CNN que la ligue ne ferait pas d'autres commentaires avant la fin de l'audience.

Les Icemen ont déclaré qu'ils "coopéraient pleinement avec la Ligue dans son examen de l'incident et qu'ils feraient des commentaires et prendraient des décisions basées sur nos valeurs fondamentales après l'examen de la Ligue".

Le président des Stingrays, Rob Concannon, a publié une déclaration dimanche pour soutenir Subban à la suite de la décision de l'ECHL de suspendre Panetta.

"Les Stingrays de la Caroline du Sud sont dégoûtés par l'incident de la nuit dernière impliquant Jordan Subban", peut-on lire dans le communiqué. "Notre organisation soutient son ami et coéquipier Jordan, ainsi que tous les autres joueurs qui continuent d'être confrontés au racisme et à la discrimination. Ce comportement doit cesser et est inacceptable."

Il s'agit du deuxième incident raciste présumé qui s'est produit dans le système des ligues mineures de la LNH au cours des deux dernières semaines. Vendredi, la Ligue américaine de hockey a suspendu l'attaquant des San Jose Barracuda, Krystof Hrabik, pour 30 matchs pour avoir adressé un geste raciste à Boko Imama des Tucson Roadrunners lors d'un match le 12 janvier.

Eric Levenson, de CNN, a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com