La Ligue américaine de football établit des normes élevées pour les femmes

La ligue de football féminin des États-Unis, la NWSL, poursuit ses améliorations pour ses joueuses, malgré les écarts de revenus par rapport à leurs homologues masculins. Bien que les salaires ne soient pas encore à la hauteur de ceux des sports masculins, des progrès sont réalisés.

Les footballeuses professionnelles aux États-Unis auront bientôt plus de contrôle sur leur carrière et leurs perspectives financières grâce à un nouvel accord collectif. À partir de la prochaine saison, aucune joueuse de l'équipe nationale allemande, comme Ann-Katrin Berger et Felicitas Rauch, ne sera transférée contre son gré, comme c'est le cas pour les autres joueuses professionnelles de la NWSL. La ligue, la première ligue professionnelle de football aux États-Unis, supprime le draft, offrant plus de liberté aux joueuses universitaires pour choisir le début de leur carrière professionnelle.

Le nouvel accord améliore le salaire minimum d'environ 38 000 $ à 48 500 $, avec une prévision d'atteindre 82 500 $ d'ici 2030. Il n'y a pas de plafond salarial individuel, et le plafond salarial de l'équipe augmente parallèlement aux revenus de l'équipe. La sécurité d'emploi est garantie pour la durée du contrat. Cet accord remplace l'accord précédent et a été conclu entre l'Association des joueuses de la NWSL et la Ligue de soccer féminin national.

"Le draft était un système obsolète qui donnait aux équipes le contrôle sur les décisions des joueuses", a commenté la présidente de l'ANJ, Tori Huster. "Maintenant, les joueuses ont la liberté de choisir un environnement qui répond à leurs besoins et maximise leur potentiel. Les équipes devront créer un environnement attrayant pour attirer les joueuses."

Les sports féminins connaissent une augmentation de popularité, et la reconnaissance de la NWSL explose. En novembre 2022, la ligue a étendu ses droits de diffusion et a conclu des accords avec CBS Sports, ESPN, Amazon Prime Video et Scripps Sports, élargissant ainsi son audience. Selon les médias américains, ce contrat génère 240 millions de dollars sur quatre ans, une augmentation significative par rapport aux 4,5 millions de dollars sur trois ans de l'accord précédent.

Avec la suppression du draft, les joueuses universitaires de la NWSL ont maintenant plus de contrôle sur leur début de carrière professionnelle

