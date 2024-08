La ligne ferroviaire Hambourg-Berlin sera fermée pendant des mois.

La ligne de chemin de fer Hambourg-Berlin relie les deux plus grandes villes d'Allemagne. En raison de son mauvais état, une rénovation approfondie est à venir - la première de deux. À son terme, les trains ne rouleront pas plus vite, mais plutôt pour une fiabilité accrue. Voici ce que les passagers doivent savoir.

Combien de temps la ligne sera-t-elle fermée ? Les travaux de construction sont prévus pour durer de ce vendredi jusqu'au changement d'horaires le 14 décembre. Cela signifie que les longs trajets et les transports régionaux seront significativement perturbés pendant environ quatre mois. "Entre autres choses, plus de 74 kilomètres de voies et 100 aiguillages entre Wittenberge et Ludwigslust, ainsi qu'entre Hambourg et Büchen et autour de Hagenow Land, seront rénovés", a annoncé la compagnie ferroviaire.

Qu'est-ce qui circulera pendant la fermeture ? Les trains longue distance seront déviés vers l'ouest via Stendal, Salzwedel, Uelzen et Lüneburg. Ils s'y arrêteront souvent aussi. Le temps de voyage sera prolongé de 45 minutes, certains trains prenant un peu plus ou moins. Comme la ligne est en partie à voie unique, seul un train longue distance roulera par heure au lieu des deux habituels. Pour les voyageurs entre Hambourg et Wittenberge, un service de bus de remplacement sera mis en place, desservant également Ludwigslust. Les connexions sont déjà intégrées dans les horaires en ligne et accessibles via les canaux habituels.

Y a-t-il d'autres restrictions ? Oui. À partir de vendredi, des travaux auront également lieu entre Hambourg et Schwerin - jusqu'au 29 septembre. Pendant ce temps, il n'y aura pas de trains ICE là-bas. Il y aura une connexion directe avec des bus de remplacement. En outre, un train Intercity par jour circulera via Lübeck.

Et le trafic régional ? Le voyage en train régional de Hambourg Hbf avec changement à Schwerin et de là directement à Berlin et retour ne sera pas possible avant décembre. Seule la route beaucoup plus longue via Bützow est libre. La connexion en train régional Hambourg-Uelzen-Salzwedel-Stendal-Rathenow-Berlin et retour n'est pas une véritable alternative, car le trafic régional sera réduit en raison de la charge accrue des trains longue distance, et il y a un service de bus de remplacement entre Uelzen et Salzwedel qui prolonge considérablement le temps de voyage.

S'agit-il déjà de la rénovation complète ? Non. La compagnie ferroviaire fait référence à la modernisation complète de plus de 40 corridors ferroviaires très utilisés en Allemagne comme la rénovation complète. La société et le gouvernement fédéral veulent rendre le réseau de voies obsolète entre les importants carrefours de cette manière et améliorer la fiabilité du trafic ferroviaire.

La rénovation du premier corridor sur la fameuse Riedbahn entre Francfort et Mannheim est en cours depuis environ un mois maintenant. L'an prochain, la route importante pour le trafic de fret entre Emmerich et Oberhausen, ainsi que la ligne Hambourg-Berlin, seront à nouveau au centre des préoccupations.

D'août 2025 à avril 2026, il y aura donc une autre fermeture entre les villes hanséatiques et la capitale. Les voies, les aiguillages, les lignes aériennes, la signalisation et la technologie de sécurité - tout sera rénové pendant ces presque neuf mois. Après cela, la ligne devrait être libre de défauts pendant plusieurs années et les trains devraient y rouler plus régulièrement qu'avant.

Les trains longue distance seront-ils plus rapides sur la route après les deux phases de rénovation ? Probablement pas. La compagnie ferroviaire a déclaré à ntv.de : "Les passagers et les entreprises de transport de fret bénéficieront d'améliorations notables de la qualité et de la ponctualité après l'achèvement de la rénovation complète. Le nombre de perturbations liées à l'infrastructure diminuera considérablement. Une réduction du temps de voyage n'est pas actuellement prévue."

