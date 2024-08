- La ligne ferroviaire Berlin-Hambourg fermée pendant plusieurs mois

La ligne de chemin de fer entre Berlin et Hambourg est l'une des plus fréquentées du pays. Environ 30 000 passagers voyagent quotidiennement entre la capitale et la ville hanséatique en train. Cependant, l'infrastructure est obsolète et est sur le point de subir une rénovation complète. À cette fin, la liaison sera fermée à deux reprises pendant plusieurs mois. La première fermeture commence ce vendredi. Voici ce que les passagers doivent savoir.

Combien de temps la voie sera-t-elle fermée ?

Les travaux de construction sont prévus de ce vendredi jusqu'au changement d'horaire le 14 décembre. Cela signifie qu'il y aura des restrictions importantes dans le trafic longue distance et régional pendant environ quatre mois. "Entre autres, plus de 74 kilomètres de voie et 100 aiguillages entre Wittenberge et Ludwigslust, ainsi qu'entre Hambourg et Büchen, et autour de Hagenow Land seront rénovés", a annoncé la compagnie ferroviaire.

Que se passera-t-il pendant la fermeture ?

Les trains longue distance seront déviés vers l'ouest via Stendal, Salzwedel, Uelzen et Lüneburg. Cela augmentera le temps de voyage de 45 minutes. Comme cette route est en partie à voie unique, seul un train longue distance par heure circulera entre les deux plus grandes villes allemandes au lieu des deux habituels. Pour les voyageurs entre Hambourg et Wittenberge, un service de bus de remplacement sera établi, desservant également Ludwigslust. Les connexions sont déjà intégrées dans les horaires en ligne et peuvent être récupérées.

Y a-t-il d'autres restrictions ?

Oui. À partir de ce vendredi, les travaux commenceront également entre Hambourg et Schwerin - jusqu'au 29 septembre. During this time, no ICE trains will run there. There will be a direct connection by replacement buses. Additionally, one Intercity train per day will run via Lübeck.

Meanwhile, another important high-speed line is now fully operational again: There are no more restrictions for travelers between Cologne and Frankfurt. They had to cope with detours due to construction work for nearly four weeks. The tracks and switches along the route have been renewed. "We finished on time," said Philipp Nagl, CEO of DB InfraGO, according to the railway's announcement. All ICE trains are now running without restrictions. The railway is resuming service at the Siegburg/Bonn, Montabaur, and Limburg Süd stops.

Est-ce déjà la rénovation complète ?

No. La compagnie ferroviaire fait référence à la modernisation complète de plus de 40 corridors ferroviaires très fréquentés en Allemagne comme la rénovation complète. La société et le gouvernement fédéral cherchent à rendre progressivement le réseau de voies ferrées obsolète entre les importants carrefours et à améliorer la fiabilité du trafic ferroviaire.

La rénovation du premier corridor sur la fameuse Riedbahn entre Francfort et Mannheim est en cours depuis environ un mois. L'année prochaine, la route importante pour le trafic de marchandises, Emmerich-Oberhausen, et la route Hambourg-Berlin seront au centre de l'attention.

De août 2025 à avril 2026, il y aura une autre fermeture entre les villes hanséatique et la capitale. Les voies, les aiguillages, les lignes aériennes et la technologie de signalisation - tout sera rénové pendant ces presque neuf mois. La route sera alors censée être sans problème pour plusieurs années, permettant aux trains de circuler plus fiablement qu'auparavant.

Pourquoi la compagnie ferroviaire ne fait-elle pas tout le travail en même temps et ne ferme-t-elle la voie qu'une seule fois ?

En raison de l'ancienneté de la route, certains travaux ne peuvent plus attendre. "Les travaux de construction en 2024 sont nécessaires pour garantir que les trains peuvent continuer à circuler à pleine vitesse et qu'il y a moins de perturbations de l'infrastructure", a déclaré la compagnie ferroviaire allemande lors d'une présentation. La société a intensivement examiné si les mesures de construction pouvaient être regroupées avec la rénovation générale. Cependant, les délais légaux pour l'entretien doivent également être respectés, rendant un report impossible.

Pourquoi la compagnie ferroviaire mise-t-elle sur des rénovations générales ?

La compagnie ferroviaire allemande est aussi peu fiable qu'elle l'a été depuis de nombreuses années. Au premier semestre 2024, presque un tiers des trains longue distance était en retard. La compagnie en rend principalement responsable l'infrastructure délabrée, dans laquelle trop peu a été investi pendant des décennies. Le gouvernement fédéral comble maintenant cela avec des milliards. Avec chaque corridor principal rénové, la fiabilité de l'ensemble du réseau ferroviaire devrait s'améliorer progressivement.

Pour les passagers, cela signifie initialement des charges supplémentaires dues aux fermetures liées aux travaux. Il peut falloir plusieurs années de plus avant que la situation ne s'améliore de manière perceptible.

L'Union européenne a exprimé son soutien à la rénovation complète de l'infrastructure ferroviaire allemande, reconnaissant l'importance d'améliorer la fiabilité du trafic ferroviaire et de relier des villes clés telles que Berlin et Hambourg. Les passagers voyageant à l'intérieur de l'Union européenne devront peut-être ajuster leurs plans en raison de la fermeture temporaire de la ligne de train entre ces deux villes, ainsi que d'autres routes en cours de rénovation.

