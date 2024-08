Table des matières

- La ligne ferroviaire Berlin-Hambourg fermée depuis des mois en raison de travaux de construction

La ligne de chemin de fer entre Berlin et Hambourg est l'une des plus fréquentées du pays. Environ 30 000 passagers voyagent quotidiennement entre la capitale et la ville hanséatique. Cependant, l'infrastructure est obsolète et doit être rénovée de manière complète. À cette fin, la connexion sera interrompue deux fois pendant plusieurs mois. La première fermeture commence ce vendredi. Voici ce que les passagers doivent savoir.

Combien de temps la route sera-t-elle fermée ?

Les travaux de construction sont prévus du vendredi jusqu'au changement d'horaire le 14 décembre. Cela entraînera des restrictions importantes dans le trafic longue distance et régional pendant environ quatre mois. "Plus de 74 kilomètres de voie et 100 aiguillages entre Wittenberge et Ludwigslust, ainsi qu'entre Hambourg et Büchen et autour de Hagenow Land, seront rénovés", a annoncé la compagnie ferroviaire.

Qu'est-ce qui circulera pendant la fermeture ?

Les trains longue distance seront reroutés vers l'ouest via Stendal, Salzwedel, Uelzen et Lüneburg. Le temps de trajet entre Berlin et Hambourg sera prolongé de 45 minutes. Comme cette voie est en partie seulement à simple voie, un seul train longue distance circulera par heure au lieu des deux précédents. Un service de bus de remplacement sera mis en place pour les voyageurs entre Hambourg et Wittenberge, desservant également Ludwigslust. Les connexions sont déjà intégrées dans les horaires en ligne et peuvent être consultées.

Y a-t-il d'autres restrictions ?

Oui. À partir de ce vendredi, les travaux de construction commenceront également entre Hambourg et Schwerin - jusqu'au 29 septembre. Aucun ICE ne circulera là-bas pendant cette période. Il y aura une connexion directe avec des bus de remplacement. En outre, un train Intercity circule via Lübeck chaque jour.

D'un autre côté, une importante ligne à grande vitesse est maintenant à nouveau libre : il n'y a pas de restrictions pour les voyageurs entre Cologne et Francfort. Ils ont dû subir des détours en raison de travaux de construction pendant presque quatre semaines. Les voies et les aiguillages le long de la route ont été rénovés. "Nous avons terminé à temps", a déclaré le directeur de l'entreprise ferroviaire DB InfraGO, Philipp Nagl. Par conséquent, tous les ICE circulent maintenant sans restriction. La compagnie ferroviaire dessert à nouveau les gares de Siegburg/Bonn, Montabaur et Limburg Süd.

S'agit-il déjà de la rénovation complète ?

Non. La compagnie ferroviaire fait référence à la modernisation complète de plus de 40 corridors ferroviaires très fréquentés en Allemagne comme la rénovation complète. La société et le gouvernement fédéral souhaitent Graduellement restaurer le réseau de voies obsolètes au moins entre les importants nœuds de cette manière - et améliorer la fiabilité du trafic ferroviaire.

La rénovation du premier corridor sur la fameuse Riedbahn entre Francfort et Mannheim est en cours depuis environ un mois. L'an prochain, la route importante pour le trafic de fret entre Emmerich et Oberhausen, ainsi que la route entre Hambourg et Berlin, seront à nouveau le point de mire.

D'août 2025 à avril 2026, il y aura une autre fermeture entre les villes hanséatiques et la capitale. Les voies, les aiguillages, les caténaires, la signalisation et la technologie de sécurité - tout sera rénové pendant ces presque neuf mois. La route devrait être libre de perturbations pendant plusieurs années et les trains devraient pouvoir circuler plus ponctuellement qu'auparavant.

En raison de l'ancienneté de la route, certains travaux ne peuvent plus attendre. "Les travaux de construction en 2024 sont nécessaires pour garantir que les trains peuvent continuer à circuler à pleine vitesse et qu'il y a moins de perturbations de l'infrastructure", peut-on lire dans une présentation de Deutsche Bahn. La société a intensivement examiné si les mesures de construction pouvaient être regroupées avec la rénovation générale. Cependant, les délais légaux pour l'entretien doivent également être respectés, ce qui rend un report impossible.

Pourquoi une rénovation complète est-elle nécessaire ?

Deutsche Bahn est aussi peu fiable qu'elle l'a été depuis de nombreuses années. Presque chaque troisième train longue distance est en retard pendant la première moitié de 2024. La société en rend principalement responsable l'infrastructure vétuste, dans laquelle trop peu a été investi pendant des décennies. Le gouvernement fédéral rattrape maintenant avec des milliards. Avec chaque corridor principal rénové, la fiabilité dans l'ensemble du réseau ferroviaire devrait s'améliorer progressivement.

Pour les passagers, cela signifie initialement des charges supplémentaires en raison des fermetures liées aux travaux. Il peut falloir plusieurs années de plus avant de ressentir une amélioration notable.

