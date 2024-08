- La ligne express Cologne-Frankfurt est gratuite à partir de mardi.

Après près de quatre semaines de travaux de construction sur la ligne ICE à grande vitesse cruciale entre Cologne et Francfort, Deutsche Bahn reprendra le trafic régulier le mardi 13 août. "Jusqu'à présent, les travaux se déroulent selon le plan", a déclaré un porte-parole de DB à l'agence de presse allemande. Le premier train à reprendre le chemin sera un ICE partant à 4h20 de Cologne pour Francfort.

Depuis le 16 juillet, DB avait dévié ou annulé des trains, entraînant des retards compris entre 40 et 90 minutes pour les passagers et les voyageurs. Les arrêts à Siegburg/Bonn, Montabaur et Limburg Süd étaient suspendus, et un service de bus de remplacement était assuré entre ces gares.

DB avait annoncé au début juillet qu'elle rénovait 70 kilomètres de voie et 13 aiguillages le long de l'itinéraire pour un coût de 50 millions d'euros.

À la suite de l'achèvement réussi de la rénovation des voies et des aiguillages, les Chemins de fer allemands (Deutsche Bahn) prévoient de rétablir le service normal sur la ligne ICE à grande vitesse entre Cologne et Francfort. Notamment, les Chemins de fer allemands avaient temporairement dévié ou annulé des trains, entraînant des retards allant jusqu'à 90 minutes pour les passagers et les voyageurs, affectant des gares telles que Siegburg/Bonn, Montabaur et Limburg Süd.

Lire aussi: