- La ligne Cologne-Aachen a été arrêtée à la suite d'un accident de camion.

Dérangement ferroviaire sur la ligne rapide entre Cologne et Aix-la-Chapelle Se poursuit après qu'un poids-lourd a basculé sur les rails. Depuis l'aube un samedi, un porte-parole de la compagnie ferroviaire n'a pas pu fournir de délai précis pour la réouverture de la ligne. Pendant la nuit, les efforts pour éliminer le poids-lourd, qui est tombé sur les rails aux alentours de 16h la veille et accueille souvent des trains ICE et Eurostar, ont continué. Au petit matin, la totalité de la charge, composée du poids-lourd et de la remorque, avait été dégagée des rails. Toutefois, les réparations des fils aériens sont toujours en cours.

Le conducteur de poids-lourd de 42 ans a subi des blessures graves lors de l'incident et a été transféré dans un service de soins intensifs à l'hôpital. Un test de dépistage de stupéfiants pratiqué sur lui a donné un résultat positif, entraînant une demande d'échantillon de sang. La source de l'incident reste inconnue.

Le dérangement ferroviaire entre Cologne et Aix-la-Chapelle cause des inconvénients significatifs pour les voyageurs utilisant des trains ICE et Eurostar. Malgré la réussite de l'enlèvement du poids-lourd et de la remorque des rails, les réparations des fils aériens endommagés sur la voie ferrée sont toujours en cours.

Lire aussi: