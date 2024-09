- La ligne 1 de métro a repris ses activités régulières <unk> Problème résolu.

Après une intervention des pompiers et un problème de communication un samedi soir, les trains de la ligne S1 de Berlin dans son secteur sud-ouest ont repris leur circulation. Les problèmes ont été résolus peu avant minuit, selon un représentant des chemins de fer dimanche matin. Précédemment, le S-Bahn fonctionnait avec un intervalle de 20 minutes entre Potsdam et Berlin-Schöneberg. La cause profonde était un dysfonctionnement de la communication à Berlin-Zehlendorf.

Des complications supplémentaires sont survenues en raison d'une intervention des pompiers à la gare du S-Bahn Botanischer Garten samedi, ce qui a perturbé temporairement la ligne reliant Zehlendorf et Schöneberg.

Un dysfonctionnement du système de freinage a déclenché une émission de fumée dans un train du S-Bahn, selon un porte-parole des pompiers de Berlin qui a parlé à un média allemand. Comme le train était à l'arrêt, tous les passagers ont pu descendre en toute sécurité. Aucun blessé n'a été signalé.

La perturbation du service du S-Bahn a touché le secteur sud-ouest de la ligne S1 de Berlin, en particulier la ligne entre Zehlendorf et Schöneberg. Malgré les difficultés du secteur sud-ouest, les trains ont repris leur service après la résolution des problèmes.

