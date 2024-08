La librairie en ligne Weltbild cessera ses activités à la fin août.

L'administrateur judiciaire ne peut pas sauver la librairie en ligne d'Augsbourg. Les pertes et les coûts sont trop élevés. Les employés recevront leurs licenciements.

La librairie en ligne Weltbild, en difficulté financière, mettra finalement fin à ses activités à la fin du mois d'août. L'administrateur judiciaire par intérim, Christian Plail, a annoncé que les 14 succursales étaient toujours en liquidation et seraient ensuite fermées. Les achats en ligne seront toujours livrés jusqu'à la fin du mois. Les 440 employés devraient recevoir leurs licenciements en septembre.

L'entreprise a déposé son bilan au tribunal de grande instance d'Augsbourg en juin. Plail a déclaré : "Une poursuite durable et à long terme des activités sans capitaux frais n'est pas possible en raison de la situation de perte persistante." Les coûts informatiques et marketing et le temps requis sont trop élevés pour continuer l'entreprise de manière rentable.

Malgré la fermeture prochaine de Weltbild, les clients peuvent toujours effectuer des achats de livres en ligne jusqu'à la fin du mois d'août. Malheureusement, la fermeture des librairies en ligne pourrait entraîner des pertes d'emplois pour les 440 employés d'ici septembre.

Lire aussi: