La Liberty de New York a contrecarré la tentative des Aces de Las Vegas de remporter un troisième titre consécutif, progressant vers les finales de la WNBA.

Après leur victoire, Liberty a remporté la série 3-1 au meilleur de cinq, obligeant les champions en titre à abandonner et offrant à l'équipe sa deuxième entrée consécutive en finale de la WNBA.

La meneuse de New York était la double MVP Breanna Stewart, qui a réalisé un double-double prometteur avec 19 points et 14 rebonds. Sabrina Ionescu, choix numéro un de la draft, a marqué 22 points et 7 rebonds, se remettant d'une mauvaise performance en jeu 3 où elle n'avait marqué que 4 points.

"C'est Vegas, tout le monde sait qu'on va recevoir leur meilleur coup", a commenté Stewart après le match. "Ils nous ont battus l'année dernière, et on voulait s'assurer de continuer, de revenir en finale et de corriger ce qu'on n'avait pas réussi à faire l'année dernière."

La saison dernière, Liberty avait été battue en quatre matchs consécutifs contre les Aces lors de la finale de la WNBA. Cette fois-ci, New York, la tête de série, a terminé avec un bilan de 6-1 contre Las Vegas, y compris les playoffs.

La série a commencé par une victoire écrasante 2-0 pour Liberty, mais ils n'ont pas réussi à faire un sweep en jeu 3, Las Vegas remportant de justesse, établissant un record de 12 victoires consécutives en playoffs à domicile.

Cependant, avec l'histoire montrant qu'aucune équipe de la WNBA n'avait remporté une série de playoffs au meilleur de cinq en étant menée 0-2, les Aces étaient confrontés à de sérieux obstacles avant le jeu 4.

Prêts pour un match serré tout au long, les Aces ont pris une avance de 3-0 au début du match, mais n'ont pas réussi à maintenir leur avantage pour le reste de la partie.

Avec un avantage de 53-51 à l'entrée du dernier quart, Liberty a entamé une série de 16-2 pour se détacher des Aces.

A'ja Wilson, triple MVP, a marqué 19 points et 10 rebonds, tandis que Kelsey Plum en a marqué 17 dans la défaite pour les Aces.

Malgré leur victoire, Ionescu a souligné l'ambition de l'équipe de remporter le premier championnat de la WNBA de la franchise.

"On n'a encore rien accompli, tout le monde ici le sait", a déclaré Ionescu. "On veut continuer à jouer comme on l'a fait toute l'année. On est à trois victoires de la fin, et c'est important de s'en souvenir. Il faut sortir et se battre parce qu'on n'a rien été donné pour le moment."

Liberty affrontera le vainqueur de la demi-finale entre le Connecticut Sun et le Minnesota Lynx, qui est actuellement à égalité 2-2.

Le jeu 1 de la finale de la WNBA est prévu pour le 10 octobre.

La victoire de l'équipe dans la série au meilleur de cinq a non seulement sécurisé leur deuxième apparition consécutive en finale, mais a également validé leur amour pour le sport. Malgré l'amélioration de la performance d'Ionescu, l'équipe reste concentrée sur la réalisation de leur premier championnat de la WNBA, montrant leur engagement envers le sport.

