La Lettonie renforce la surveillance des frontières avec la Biélorussie

La Lettonie prolonge la sécurité renforcée de sa frontière avec la Biélorussie jusqu'à la fin de l'année en raison de préoccupations pour la sécurité. Cette décision a été prise à Riga, la capitale, par le gouvernement de ce pays membre de l'UE et de l'OTAN dans la région baltique. Cette mesure est due à un nombre excessivement élevé et persistant de tentatives de franchir illégalement la frontière, avec le conflit de la Russie contre l'Ukraine et le soutien de laleadership autoritaire de Minsk comme facteur de danger supplémentaire.

Le prolongement de la mesure initiale, qui était prévue pour expirer en septembre, accorde aux officiels de la frontière des pouvoirs supplémentaires dans six régions situées dans la partie est du pays baltique membre de l'UE et de l'OTAN.

La Lettonie partage une frontière avec le proche allié de la Russie à l'est, s'étendant sur environ 172 kilomètres. Comme la Pologne et la Lituanie, l'État baltique accuse le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko d'organiser l'afflux de migrants vers la frontière externe de l'UE, prétendument avec l'aide ou même l'instigation des autorités biélorusses, dans le but de mettre en place une tactique de pression politique.

Selon le ministère de l'Intérieur à Riga, 4 210 migrants ont été empêchés de franchir illégalement la frontière jusqu'à présent cette année.

La décision du gouvernement de prolonger les mesures de sécurité frontalière est une réponse à un nombre alarmant de franchissements de frontière illégaux. Ces tentatives d'entrer illégalement en Lettonie représentent une menace significative pour sa souveraineté et sa sécurité.

