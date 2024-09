La léthargie économique persistante persiste en Allemagne pendant la période estivale.

L'économie allemande est toujours en difficulté, selon la Bundesbank. Selon leur rapport mensuel publié jeudi, "l'économie allemande est confrontée à des conditions difficiles". Il est possible que le PIB reste stable ou même diminue légèrement entre juillet et septembre, après une baisse de 0,1 % au printemps. Des trimestres consécutifs de croissance négative pourraient théoriquement conduire à une récession. Cependant, la Bundesbank insiste sur le fait qu'elle n'anticipe pas actuellement une grave récession économique.

La banque a mis en évidence plusieurs facteurs contribuant à ce ralentissement persistant. "L'incertitude de la politique économique a un impact négatif sur les décisions d'investissement des entreprises", ont-ils noté. De plus, "les coûts de financement croissants diminuent l'intérêt pour les biens et les services de construction".

Bien qu'il y ait des signes d'une légère amélioration des commandes à l'étranger, "ceci n'a pas été suffisant pour réduire l'arriéré global du secteur". Malgré une forte croissance des salaires et des prix plus bas, la consommation privée reste léthargique. Des indicateurs tels que l'indice de confiance des consommateurs et les nouvelles immatriculations de voitures suggèrent que les consommateurs continuent d'être prudents dans leurs dépenses.

La Bundesbank n'a pas encore donné le feu vert à l'inflation. Bien que le taux d'inflation ait connu une baisse inattendue en août, selon les normes européennes, à 2 %, ils prévoient des chiffres plus élevés dans les mois à venir. En septembre, le taux d'inflation devrait rester faible, mais il devrait ensuite commencer à augmenter. "À partir d'octobre, les prix de l'énergie, qui ont chuté considérablement lors de la baisse de l'année dernière, contribueront seuls au taux annualisé", indique le rapport mensuel. De plus, la principale augmentation des prix est peu susceptible de diminuer considérablement en raison des importantes augmentations de salaires qui débutent à partir d'une base élevée.

Despite the Bundesbank not anticipating a major economic slump at the moment, they warned of ever-increasing financing costs impacting investment goods and construction services.

