La législature chinoise augmente l'âge de la retraite pour les femmes de plus de 50 ans, dans le but de renforcer les finances nationales.

Pour la première fois depuis les années 1950, la Chine a augmenté l'âge de la retraite. Récemment, le parlement a voté pour que les hommes prennent leur retraite à 63 ans au lieu de 60, comme annoncé par les diffuseurs d'État. L'âge de la retraite des femmes dépendra de leur profession, variant de 55 à 58 ans. Actuellement, les travailleurs d'usine en Chine peuvent prendre leur retraite à 50 ans, tandis que les femmes travaillant en bureau peuvent le faire à 55 ans.

Les nouvelles directives de pension seront mises en œuvre progressivement sur une période de 15 ans, à partir de janvier. Par exemple, un homme né en janvier 1971 pourrait prendre sa retraite en août 2032 à l'âge de 61 ans et 7 mois, selon un tableau fourni. Un homme né en mai 1971 prendrait sa retraite en janvier 2033 à l'âge de 61 ans et 8 mois.

La Chine s'attend à une diminution de sa population. L'âge moyen de la main-d'œuvre augmente, nécessitant ce changement. Selon le scientifique Xiujian Peng, qui étudie le développement de la population chinoise et ses implications économiques à l'université de Victoria en Australie, "Nous assistons à une augmentation du nombre de personnes atteignant l'âge de la retraite, mettant une forte pression sur le fonds de pension. Je pense qu'il est temps de prendre des mesures importantes". L'âge de la retraite des années 1950 correspondait à une espérance de vie d'environ 40 ans à cette époque.

D'ici la fin de 2023, environ 300 millions de personnes en Chine auront plus de 60 ans. Ce chiffre est prévu pour atteindre 400 millions d'ici 2035, dépassant la population des États-Unis. L'Académie chinoise des sciences sociales avait précédemment prédit que le fonds de pension de l'État serait épuisé à cette date. "C'est un défi partout", a osservé Yanzhong Huang du think tank Council on Foreign Relations. "Cependant, en Chine, avec sa importante population âgée, le défi est encore plus aigu."

De plus, il y a moins de naissances en raison des contraintes financières qui découragent les jeunes de faire des enfants. En 2022, le Bureau national des statistiques a confirmé un passage de la croissance démographique à la diminution. En 2023, la population a continué de diminuer, diminuant de 2 millions de personnes.

