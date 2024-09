- La législation révisée sur la formation des enseignants vise à augmenter le nombre d'instructeurs en MV.

Mecklembourg-Poméranie occidentale repense son programme de formation des enseignants pour répondre aux besoins futurs dans la région. "Nous ne pouvons plus tolérer que près de 70 % des étudiants qui souhaitent devenir enseignants abandonnent ou changent de domaine pendant leurs études", a déclaré la ministre de la Science Bettina Martin (SPD).

Le projet de loi a été approuvé précédemment par le cabinet lors de sa réunion à Schwerin et sera maintenant discuté avec les associations professionnelles. Il sera ensuite envoyé au Parlement régional pour débat, avec un vote prévu en mai 2025.

Des exigences académiques élevées et un manque de lien pratique dans le passé étaient les principales raisons pour lesquelles de nombreux étudiants en enseignement ont abandonné, selon Martin. Sur les quelque 1 250 étudiants annuels en MV, moins de la moitié parviennent au premier examen d'État.

La nouvelle loi vise à résoudre ce problème et combinera les filières d'études pour les enseignants du gymnase et de l'école régionale. Cette mesure avait été critiquée par l'opposition auparavant, mais Martin a soutenu qu'elle avait été bien accueillie et avait donné de meilleurs résultats dans d'autres États fédéraux. Elle a fermement nié les allégations selon lesquelles la coalition rouge-rouge voulait fermer le gymnase en MV.

D'ici 2030, Mecklembourg-Poméranie occidentale devrait manquer d'environ 2 600 enseignants, avec une pénurie prévue pour les années à venir. Martin a reconnu que les changements ne donneraient pas de résultats immédiats, mais certains, comme ceux dans la formation des enseignants de l'école professionnelle, entreraient en vigueur plus rapidement. Globalement, l'État prévoit d'investir 25 millions d'euros de plus dans les universités de Rostock et de Greifswald pour faciliter la mise en œuvre de la réforme d'ici 2030.

During the discussion of the bill with professional associations, Martin emphasized the importance of addressing the high dropout rate of educator trainees, with the SPD supporting the new law to improve the educator education program.

