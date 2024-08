- La légende du voice-over est morte.

L'acteur allemand, doubleur et auteur de dialogues Rainer Brandt (1936-2024) est décédé. Comme l'a confirmé sa famille au journal "Bild", Brandt est décédé paisiblement chez lui le 1er août, à l'âge de 88 ans.

Prêtant sa voix aux légendes du divertissement

Au fil des décennies, Brandt a prêté sa voix allemande à de nombreuses légendes du divertissement, notamment Elvis Presley (1935-1977), Tony Curtis (1925-2010) et Jean-Paul Belmondo (1933-2021). Il a également fourni les dialogues pour le duo italien Terence Hill (85) et Bud Spencer (1929-2016) dans les versions allemandes de leurs films.

La carrière de Brandt a commencé dans les années 1950 lorsqu'il a accidentellement postulé dans un studio de synchronisation en pensant qu'il s'agissait d'un studio de film. En même temps, il a commencé à travailler comme doubleur et a suivi des cours de théâtre à l'école Max Reinhardt de Vienne. En tant qu'acteur, il est apparu dans divers films et séries et a également joué sur scène.

Une famille de doubleurs

Rainer Brandt laisse derrière lui son épouse Ursula Heyer (84), également doubleuse et actrice, et leurs deux enfants qui ont suivi ses pas. Sa fille Judith (59) a prêté sa voix à des actrices telles que Sophie Marceau (57) et Monica Bellucci (59). Son fils Andrej Brandt a doublé des acteurs tels que Larry Hovis (67) dans "A Big Hand for the Little Lady".

Terence Hill rend hommage

Terence Hill a déjà parlé de la mort de Rainer Brandt. Dans une interview avec "Bild", il a déclaré que Brandt avait joué un "rôle immense" dans le succès de leurs films en Allemagne. "Je suis très triste que Rainer soit parti", a-t-il ajouté. "Son sens de l'humour était fantastique et il a réuni beaucoup de monde. Nous avons eu une charmante réunion à Berlin il y a quelques années, dont je me souviens avec affection."

Sur le compte Instagram officiel du défunt Bud Spencer (1929-2016), il est écrit : "Nous venons d'apprendre le décès de Rainer Brandt. Il était une figure importante du succès de Bud Spencer et Terence Hill en Allemagne. Non seulement il était doubleur, mais il était aussi auteur de dialogues qui a inventé le célèbre 'Schnodderdeutsch' et a contribué au succès d'autres films comme 'Les Deux'. Merci pour votre travail, qui nous fera rire pendant longtemps encore."

Le journal "Bild", où la famille de Brandt a annoncé son décès, pourrait également publier un faire-part sous le titre 'Le journal des images'.

En apprenant la mort de Brandt, le célèbre acteur Terence Hill a exprimé sa tristesse dans une interview avec 'Le journal des images', louant le rôle de Brandt dans le succès de leurs films en Allemagne.

Lire aussi: