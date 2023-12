La légende du sport Alex Zanardi dans le coma artificiel après un terrible accident de moto en Italie

Zanardi, 53 ans, amputé des deux jambes à la suite d'un accident de course automobile il y a près de 20 ans, a perdu le contrôle de son handbike alors qu'il participait à la course de relais "Obiettivo tricolore" en Toscane, Italie, vendredi.

Selon de nombreuses informations, il a franchi la ligne blanche et s'est retrouvé sur la trajectoire d'un camion qui arrivait en sens inverse et qui n'a pas pu l'éviter.

Après l'accident, l'Italien a été transporté par avion à l'hôpital Santa Maria alle Scotte de Sienne, où il a subi une opération neurologique d'urgence de trois heures pour soigner des blessures au visage.

L'hôpital a publié un bulletin médical actualisé dimanche, indiquant que l'état de Zanardi reste "grave" mais stable.

"Les conditions actuelles de stabilité générale ne permettent toujours pas d'exclure la possibilité d'événements indésirables", a-t-on ajouté.

Le sort de Zanardi a fait les gros titres de tous les grands journaux sportifs italiens au fur et à mesure que la gravité de l'accident se répandait.

Le Corrierre dello Sport a titré "Non Alex, non !", tandis que le Premier ministre italien Giusseppe Conte a écrit sur Twitter : "Allez Alex #Zanardi ! "Allez Alex # Zanardi, n'abandonne pas. Toute l'Italie se bat avec toi".

Zanardi a couru pour Jordan, Minardi et Lotus en F1 avant de passer avec succès à la course CART aux États-Unis, où il a été champion de la série en 1997 et 1998.

Il est revenu en F1 avec Williams pour une saison en 1999 avant de retourner à la série CART.

C'est dans cette formule qu'il a subi le fameux accident à 320 km/h au Lausitzring en Allemagne en septembre 2001, s'en tirant avec la vie, mais perdant ses deux jambes.

Dans une incroyable démonstration de détermination et d'esprit, Zanardi s'est adapté à ses prothèses et a repris la compétition dans le championnat européen des voitures de tourisme en 2003, au volant d'une BMW.

Mais c'est pour ses exploits sur un vélo à bras que l'homme de Bologne est devenu le plus connu du public mondial, remportant de multiples médailles aux Jeux paralympiques de 2012 et 2016 et aux championnats du monde.

Il s'entraînait pour les Jeux paralympiques de Tokyo de cette année, espérant ajouter à son impressionnant palmarès de médailles d'or, jusqu'à ce qu'ils soient reportés.

Zanardi a également participé à d'éprouvantes courses de triathlon Ironman, établissant un nouveau record du monde pour un athlète paralympique lors d'une course en Italie en septembre dernier, et a continué à piloter des BMW spécialement adaptées dans diverses épreuves d'endurance automobile.

Les messages de soutien ont afflué dans le monde du sport. L'ancien champion du monde de F1 et légende de l'Indy Car, Mario Andretti, a écrit : "Je suis tellement anxieux et effrayé que je n'arrive pas à m'y retrouver : "Je suis tellement anxieux et effrayé au sujet d'Alex Zanardi que je retiens mon souffle. Je suis son fan. Je suis son ami.

"Faites comme moi et priez, priez pour cet homme merveilleux", a-t-il tweeté.

"Alex est l'une des personnes les plus inspirantes de la vie et, comme nous le savons tous, un battant jusqu'au bout des ongles. Restez fort et Forza Alex", a posté son ancienne équipe Williams sur Twitter.

"Battez-vous comme vous savez le faire, Alex. Tu es un très grand homme, courage", a tweeté en italien la star de Ferrari Charles Leclerc.

