- La légende du rap Eminem lance la cérémonie de remise des prix MTV.

Les moments MTV restent inoubliables. Selon "Variety", Eminem (51 ans) fera son retour aux MTV Video Music Awards le 11 septembre au soir. Le monde est dans l'expectative, impatient de découvrir ce que le titan du rap nous réserve pour son entrée fracassante.

Moment du millénaire : "Slim Shady" à Radio City Music Hall

Les soirées de remise de prix sont faites pour ces moments marquants. L'un d'entre eux s'est produit le 7 septembre 2000 à l'iconique Radio City Music Hall de New York. Marshall Mathers III, plus connu sous le nom de rappeur Eminem, a livré une performance exceptionnelle qui est entrée dans l'histoire. Vêtu d'un débardeur blanc, d'un jean bleu clair et les cheveux décolorés en blond, il a laissé une trace indélébile. Mais il n'était pas seul : il avait environ 100 sosies à ses côtés, faisant de sa prestation en direct de "The Real Slim Shady" un moment inoubliable.

Huit nominations pour Eminem

Flashforward au 11 septembre, New York assistera à un autre moment historique : Eminem montera sur scène. Le monde se demande ce que le rappeur aguerri nous réserve cette fois-ci. Eminem ouvrira la soirée prestigieuse, fixant peut-être la barre haute pour le reste de la soirée. Après sa performance, le rappeur autrefois timide du Missouri est nominé dans six catégories : "Video of the Year", "Best Hip-Hop", "Song of the Summer" et "VMA Most Iconic Performance" pour son légendaire medley de "Real Slim Shady" et "The Way I Am" en 2000.

Partager la série de victoires VMA avec Peter Gabriel

Ce n'est pas la première fois qu'Eminem monte sur la scène des MTV VMAs. En 2010, il a ouvert le spectacle avec Rihanna (36 ans), sa partenaire de duo pour "Love the Way You Lie". Plus récemment, il s'est produit sur la scène des VMA en 2022 avec Snoop Dogg (52 ans). Avec 13 victoires aux VMA, Eminem partage le record masculin pour ce prix prestigieux avec Pete Gabriel (74 ans). Beyoncé (43 ans) est la leader féminine avec 25 victoires.

Le compte de victoires de Swift : une bataille de titans

Le record de Beyoncé pourrait ne pas tenir jusqu'au 11 septembre. Le concurrent féroce qui vise à le dépasser n'est autre que Taylor Swift (34 ans). En tête de la liste des nominations VMA cette année, Swift affiche dix nominations, suivi de Post Malone (29 ans) avec neuf (principalement pour sa collaboration avec Swift, "Fortnight"), et Eminem, Sabrina Carpenter (25 ans) et Ariana Grande (31 ans) avec six nominations chacun.

Initialement prévu pour le 10 septembre, les VMAs ont dû déplacer leur date en raison d'un débat télévisé entre Kamala Harris (59 ans) et Donald Trump (78 ans). MTV a donc déplacé l'événement de remise de prix à l'anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 : le 11 septembre.

En raison de la signification historique du 11 septembre, New York sera à nouveau le théâtre d'un événement mémorable, alors qu'Eminem montera sur la scène des MTV Video Music Awards pour une autre performance iconique. La ville qui ne dort jamais a été le témoin de certaines des performances les plus mémorables d'Eminem, notamment sa légendaire interprétation de "The Real Slim Shady" à Radio City Music Hall en 2000.

