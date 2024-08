La légende du marathon Kipchoge est confrontée à une débâcle olympique

Dans un peloton d'élite du marathon, trois Allemands concourent, mais leur meilleur élément n'est pas au sommet de sa forme. Sur le parcours difficile, un ancien champion du monde d'Éthiopie se montre clairement le plus fort, mais les vétérans peinent. Surtout Eliud Kipchoge traverse des moments difficiles.

Le marathonien éthiopien Tamirat Tola a remporté le marathon olympique spectaculaire et exigeant de Paris. L'ancien champion du monde a parcouru les 42,195 kilomètres avec près de 500 mètres de dénivelé positif en 2:06:26, s'imposant avec une avance de 21 secondes sur le vétéran belge Bashir Abdi (2:06:47), qui a remporté le bronze aux Jeux de Tokyo il y a trois ans, et le Kenyan Benson Kipruto (2:07:00).

La triple mission historique du double champion olympique de 39 ans Eliud Kipchoge a échoué tôt. Le Kenyan a dû abandonner après environ la moitié de la course en raison de points de côté et a dû marcher sur l'une des nombreuses montées que des milliers de spectateurs ont longées pour une ambiance électrique.

Tola a profité d'une des sections délicates du parcours, qui menait hors de la ville vers le palais de Versailles et de retour dans la capitale française, pour une attaque décisive. La montée à laquelle il a attaqué avait une pente allant jusqu'à 16 %. Environ 15 kilomètres avant l'arrivée, personne ne pouvait suivre. Le trio allemand était clairement hors de contention pour une médaille. Le meilleur était Richard Ringer à la 12e place en 2:09:18, Samuel Fitwi (2:09:50) de Trèves a terminé 15e. Le détenteur du record allemand Amanal Petros était encore affaibli par les effets d'une infection COVID-19 et avait un grand retard dès le début.

Au-delà des collines vers Versailles

Les coureurs ont été envoyés sur leur parcours spectaculaire par l'idole éthiopienne Haile Gebrselassie, qui a été détentrice du record du monde du marathon à une époque. Le parcours extrême est passé devant de nombreux monuments, est monté sur des collines jusqu'au palais de Versailles, puis est revenu dans le centre-ville de Paris. Le rythme sous le soleil et les températures agréables était initialement modéré. De nombreux fans ont suivi la course le long du parcours après le départ à 8h00. Initialement, l'Italien Eyob Faniel s'est détaché et avait 20 secondes d'avance sur le peloton au début de la première longue montée après 15 kilomètres.

Lorsque Tola a augmenté la cadence et a rattrapé Faniel, le grand groupe s'est brisé. Petros était déjà en retard en raison de ses problèmes de santé lorsque

