- La légende Disney la plus récente

Haute distinction pour Miley Cyrus (31). La chanteuse et actrice est la plus jeune légende Disney de tous les temps. Dimanche, elle a été honorée lors de l'événement fan D23 pour son rôle principal dans la série "Hannah Montana". Depuis 1987, The Walt Disney Company décore annuellement du titre de légende Disney les individus ayant apporté des contributions significatives au conglomérat de divertissement.

Témoins oculaires rapportent que Miley Cyrus a été émue aux larmes lorsqu'elle est montée sur la scène du D23 à Anaheim, en Californie. Dans son discours, elle a évoqué son audition pour "Hannah Montana" et avoir failli ne pas obtenir le rôle. "J'ai eu un avant-goût de ce que pourrait être ma vie, et à partir de ce moment-là, je n'ai voulu rien d'autre", a-t-elle déclaré.

Miley Cyrus est fière d'être "Hannah Montana"

Et cela a fonctionné. La fille du chanteur de country Billy Ray Cyrus a incarné la teenager Miley Stewart, qui mène une double vie en tant que star de la pop Hannah Montana, de 2006 à 2011.

"Tout a changé un peu, mais en même temps, rien n'a changé", a réfléchi Cyrus. "Je suis toujours là et fière d'avoir été Hannah Montana", a-t-elle déclaré, malgré avoir laissé derrière elle son image propre de Disney avec des performances controversées par le passé.

Miley Cyrus a dédié la récompense Disney à Hannah Montana et à ses "admirateurs fidèles". Elle a remercié tous ceux qui ont contribué à réaliser son "rêve". Et puis elle a cité la "légende" Hannah elle-même : "C'est la vie."

Harrison Ford et plus : ces stars sont également de nouvelles légendes Disney

Outre Miley Cyrus, d'autres superstars ont été nommées légendes Disney : Jamie Lee Curtis (65), qui a travaillé avec Walt Disney Pictures sur des films comme "Freaky Friday". Harrison Ford (82), qui a incarné Han Solo dans la saga Star Wars, maintenant propriété de Disney. Et James Cameron (69), qui a transformé son film à succès "Avatar" en attraction à Disney World en Floride.

Depuis 1987, Disney a intronisé aux côtés de superstars comme Elton John (77, musique pour "Le Roi Lion"), l'actrice "Mary Poppins" Julie Andrews (88), et la star de "Pirates des Caraïbes" Johnny Depp (61), de nombreux animateurs et designers dans les légendes.

Miley Cyrus a accepté avec gratitude le prix des légendes Disney à Anaheim, en Californie. Son discours émouvant a mis en avant son audition pour "Hannah Montana" et a exprimé sa fierté persistante envers son rôle en tant que personnage star de la pop.

