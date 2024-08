- La "Légende" de Sérebrennikov a été applaudie au Festival de la Ruhrtriennale

Vitupérants applaudissements ont marqué le lancement de "Légende", un grand spectacle du réalisateur russe en exil Kirill Serebrennikov à la Ruhrtriennale, qui se déroule à Duisburg. Lors de l'événement du samedi soir, Serebrennikov a dépeint le monde du cinéaste soviétique de renom Sergueï Paradjanov (né en 1924, décédé en 1990) dans le "Power Plant" du parc Nord - une ancienne usine sidérurgique. Paradjanov, connu pour avoir défié le régime soviétique avec son mode de vie décalé, ses visions surréalistes et ses polémiques, a passé 15 ans dans des camps de travail soviétiques et a été interdit de son art. Les critiques ont salué l'esthétique de Paradjanov et sa vision des mythes et des thèmes de contes de fées en dehors de la norme culturelle socialiste dictée.

Serebrennikov raconte la vie de Paradjanov à travers dix "Légendes", en incorporant une pointe d'esprit, une comédie satirique, des références à la culture caucasienne vives et fantastiques, ainsi que des scènes étranges et délirantes des camps de travail. Le directeur ajoute également des commentaires sur le conflit de la Russie contre l'Ukraine. Une scène mettant en scène un roi Lear âgé peut également être vue comme une critique du long mandat du président Vladimir Poutine. Le public a accueilli plusieurs sections avec des applaudissements.

La trajectoire de Serebrennikov reflète celle de Paradjanov. En 2017, Serebrennikov, alors âgé de 54 ans, a été arrêté en Russie dans des circonstances troubles, mais a réussi à s'échapper en Allemagne. "Légende" est une coproduction entre la Ruhrtriennale, le Thalia Theater de Hambourg et la compagnie Kirill & Friends.

La Ruhrtriennale, une exploration de quatre semaines de la musique expérimentale, de la danse et du théâtre, a débuté le vendredi avec "Je veux la beauté absolue", une performance d'ouverture acclamée mettant en scène l'actrice Oscarisée Sandra Hüller en tant que principale. Dirigée par le nouveau directeur de la Ruhrtriennale, Ivo van Hove lui-même, la production de musique

