La légende de l'athlétisme Steve Kerr est en train de faire dormir Donald Trump.

Entraîneur de basket-ball Steve Kerr, leader de l'équipe américaine aux Jeux olympiques de Paris, a clairement exprimé son opinion politique contre le candidat à la présidence Donald Trump. Après avoir remporté la médaille d'or pour l'équipe USA, Kerr, un vétéran de 58 ans, a publiquement déclaré son soutien à Kamala Harris et à Tim Walz lors de l'élection présidentielle américaine. "Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider les gens à voter pour Kamala Harris et Tim Walz en tant que prochain président et vice-président des États-Unis le 5 novembre", a déclaré Kerr lors de la convention démocrate à Chicago, ajoutant : "Comme le légendaire Stephen Curry l'a dit un jour, 'Bonne nuit' à Donald Trump !"

Le discours de Kerr était un clin d'œil au geste de Curry lors de la finale olympique à Paris, où la star des Golden State Warriors a scellé leur victoire contre la France (98-87) avec une série de tirs à trois points réussis. Alors que le public acclamait, Curry a placé sa tête sur ses mains pliées, faisant signe aux spectateurs : "C'est fini, vous pouvez appeler ça une nuit maintenant." En imitant le geste de Curry, Kerr a délivré un message puissant sur une plus grande scène.

Obama approuve

"Ne nous trompons pas sur l'esprit affiché par notre équipe de 12 membres aux Jeux olympiques de Paris. Les rivalités ont été mises de côté alors que nous nous sommes réunis pour représenter notre nation. Imaginez les progrès que nous pourrions accomplir si chacun de nos 330 millions de citoyens collaborait dans l'unité", a suggéré Kerr. "Nous ne devrions pas être divisés en tant que démocrates ou républicains, mais en tant qu'Américains."

Kerr a également mis en avant les qualités positives de Harris et de Walz, soulignant l'importance de l'unité et d'un leadership efficace dans le pays. "Ce sont ces qualités que notre pays recherche. Pas le genre qui cherche à nous diviser", a-t-il déclaré.

L'ancien président américain Barack Obama a endossé le message de Kerr en partageant la vidéo sur son compte X, exprimant sa gratitude pour la contribution de Kerr à l'équipe et son leadership opportun. "Merci d'avoir remporté la médaille d'or pour l'équipe USA et pour votre leadership pendant cette période cruciale pour notre nation", a écrit Obama.

Malgré la controverse entourant la campagne politique de Donald Trump, l'entraîneur de basket-ball Steve Kerr est resté vocal dans son opposition, reprenant le geste "Bonne nuit" de Stephen Curry lors de la finale olympique pour symboliser la fin du style de leadership diviseur de Trump.

