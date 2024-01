La légende de la NASCAR, Cale Yarborough, décède à 84 ans

Aucune cause de décès n'a été donnée.

"Cale Yarborough était l'un des concurrents les plus acharnés que la NASCAR ait jamais connu", a déclaré Jim France, président-directeur général de la NASCAR, sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. "La combinaison de son talent, de son courage et de sa détermination a permis à Cale de se démarquer de ses pairs, tant sur la piste que dans le livre des records.

Yarborough a dominé la NASCAR au milieu des années 1970, devenant le premier pilote à remporter trois titres consécutifs dans la première division. Trois autres fois dans sa carrière, il a été deuxième dans la course aux points.

Il a remporté 28 des 83 victoires de sa carrière lors de ses années de championnat (1976-1978) et est à égalité avec Jimmie Johnson, sept fois champion de la NASCAR Cup, à la sixième place du classement des victoires de tous les temps.

Le septuple champion Richard Petty a envoyé ses condoléances à X et s'est souvenu de leurs années de course mutuelle.

"La rivalité et l'esprit de compétition entre Yarborough et The King feront toujours partie de l'histoire de la NASCAR, illustrant leur respect mutuel et l'intensité de leur compétition sur la piste", a écrit Petty.

L'héritage de Yarborough comprend également un incident survenu lors de la Daytona 500 de 1979, la première course NASCAR de 500 miles intégralement retransmise à la télévision nationale. Les téléspectateurs de CBS ont vu Yarborough affronter Donnie Allison dans une bataille pour la tête dans le dernier tour, au cours de laquelle les voitures se sont accrochées et les pilotes se sont battus sur l'herbe du champ, tandis que Petty remportait la course. La bagarre s'intensifie lorsque le frère d'Allison, Bobbie, arrête sa voiture de course et se joint à l'affrontement.

Yarborough a remporté quatre fois la course phare de la NASCAR et cinq fois le Southern 500 à Darlington, en Caroline du Sud.

Yarborough a été intronisé au NASCAR Hall of Fame en 2012, en tant que membre de la troisième classe. Il a pris le temps de remercier sa famille et les propriétaires de voitures pour lesquels il a piloté au cours de sa carrière, notamment Junior Johnson, avec qui il a connu ses meilleures saisons.

"Junior cherchait un pilote et je cherchais une voiture. Et nous nous sommes bien entendus et nous avons eu une bonne expérience", a déclaré Yarborough lors de son discours d'intronisation. "Junior, je ne te remercierai jamais assez. On a bien roulé".

Yarborough a ensuite plaisanté sur ce qu'aurait pu être le total de sa carrière s'il n'avait pas quitté l'équipe avant la saison 1981 pour gérer un programme limité avec d'autres propriétaires et passer plus de temps avec sa famille.

"Si j'étais resté avec Junior, je ne sais pas combien de championnats j'aurais pu remporter... Richard Petty, vous ne savez pas combien de championnats nous aurions pu gagner. Vous n'auriez peut-être même pas été sur la photo", a-t-il dit, provoquant un grand rire de la foule et de Petty, numéro 1 de tous les temps avec 200 victoires.

Yarborough a également plaisanté sur son manque de succès en tant que propriétaire d'une équipe de course, avec une seule victoire en 11 ans.

Lorsqu'on lui a demandé après son discours s'il était d'accord avec le titre de pilote le plus coriace de la NASCAR, il a déclaré au Speed Network : "Si c'est ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont raison : "Si c'est ce qu'ils disent, je dois être d'accord avec eux, je suppose".

Dale Earnhardt Jr. a rendu hommage au pilote sur X.

"Une légende derrière le volant, c'est certain, mais il avait une personnalité, un courage et une assurance qui attiraient les fans du monde entier vers lui et vers la Nascar. Il a vraiment rendu ce sport bien meilleur pour en avoir fait partie. Je suis de tout cœur avec sa famille", a écrit Earnhardt, aujourd'hui présentateur et propriétaire d'une écurie de course.

Yarborough a également couru en Indy pendant quelques années après que Ford se soit retiré temporairement de la NASCAR en 1970 et il a terminé 10e des 500 miles d'Indianapolis en 1972.

Jacob Lev, de CNN, a contribué à ce reportage.

