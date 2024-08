Double championne de la Coupe du Monde et médaillée olympique, elle a été présentée avec son maillot numéro 15 dans un cadre et a été accueillie par une chaleureuse ovation des 16 598 spectateurs du Lumen Field, battant ainsi le record de l'équipe pour la deuxième plus grande affluence lors d'un match de saison régulière.

La joueuse de 39 ans, Rapinoe, a considéré cette journée comme "très spéciale" et a exprimé sa gratitude envers le club, les fans et sa famille pour cette reconnaissance.

"Vous trouverez toujours mon numéro 15 qui vous regarde", a déclaré Rapinoe en s'adressant à la foule. "Chaque drapeau arc-en-ciel, chaque drapeau pour les droits des transgenres, chaque drapeau Black Lives Matter, chaque drapeau pour l'égalité salariale, et chaque putain de drapeau Portland.

Je vois des cheveux violets, roses et bleus teints avec une mèche courte. Je vois des familles avec lesquelles je me sens avoir grandi, et des personnes avec lesquelles j'ai partagé des moments mémorables... Sachez que chaque fois que vous me regardez, je vous regarde et me souviens de tous les moments fantastiques que nous avons partagés ensemble."

Rapinoe a mis fin à sa carrière de football à la fin de la saison 2023 de la NWSL.

Outre ses réalisations exceptionnelles sur le terrain, Rapinoe est connue pour son travail d'activation, abordant des sujets tels que les droits LGBTQ+, les inégalités raciales, l'égalité des sexes et la rémunération. Elle est devenue la première joueuse de football à recevoir la Médaille de la Liberté présidentielle en 2022.

"Merci du fond du cœur à chaque fan et supporter de ce club, pas seulement pour moi, mais aussi pour ceux qui ont soutenu toute l'équipe au fil des ans", a exprimé Rapinoe. "Cela signifie plus pour moi que je ne peux l'exprimer en mots... J'ai été membre de ce club en tant que joueuse pendant 11 ans. Je continuerai à en faire partie à l'avenir, célébrant les victoires avec vous tous."

Un immense drapeau de Rapinoe a été hissé au sommet du Lumen Field, portant l'inscription "Vous avez changé le jeu #15", tandis que les fans brandissaient un drapeau "R15E" en rose et noir.

But tardif dramatique pour Seattle

La cérémonie de Rapinoe a été suivie d'une nuit inoubliable pour les Reines, marquant leur retour de la pause de la ligue pour les Jeux olympiques sans défaite.

La première mi-temps s'est soldée par un match nul, mais Seattle a commencé à prendre le contrôle. Ji So-yun, Jordyn Huitema, Tziarra King et Jaelin Howell sont tous venus près de marquer avant que Howell ne heurte le poteau après être entrée en jeu pour ses débuts.

Alors que le match semblait se terminer par un match nul sans but, la jeune Emeri Adames a pris les choses en main.

Seven minutes into stoppage time, Veronica Latsko a lancé un centre dans la surface de réparation, où Adames a sauté le plus haut, battant la gardienne des Courage, Casey Murphy, pour envoyer la tête du ballon au-delà d'elle et envoyer le public local dans des acclamations délirantes.

Le but victorieux a été officiellement enregistré comme un but contre son camp de Murphy, mais les joueuses de Seattle ne s'en souciaient pas alors qu'elles se pressaient autour d'Adames, qui a finalement quitté le terrain pour refaire la célébration iconique de Rapinoe.

La victoire était la première victoire en saison régulière de Seattle depuis le 3 mai, mais elle a également marqué la série d'invincibilité de l'équipe à cinq matches, ayant fait match nul lors des quatre matches précédents.

L'entraîneur Laura Harvey est également devenue la première entraîneuse de l'histoire de la NWSL à atteindre 100 victoires, s'établissant comme l'entraîneur le plus réussi de l'histoire de la ligue.

