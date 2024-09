La joueuse de 35 ans, qui a récemment annoncé sa retraite du sport, a été remplacée au 13ème minute, un numéro qu'elle a souvent porté au cours de sa carrière, et a été accueillie par une standing ovation de tous les présents au Snapdragon Stadium en Californie du Sud.

Morgan a alors retiré ses crampons au milieu du terrain, avant de quitter le terrain les yeux remplis de larmes.

Elle est revenue sur le terrain après le coup de sifflet final pour s'adresser aux milliers de spectateurs qui avaient choisi de rester.

"Je tiens à remercier mes coéquipières qui m'ont poussée chaque jour et m'ont aidée à m'améliorer. Je veux également exprimer ma gratitude à ma famille, qui a été là pour moi et a fait tant de sacrifices", a-t-elle déclaré dans son discours d'adieu émotionnel.

"Il y a eu de nombreux moments incroyables dans ma carrière, mais celui-ci, ce dernier moment que je passe avec vous sur le terrain, je le garderai précieusement dans mon cœur pour toujours. Alors merci, du fond du cœur, merci."

Elle a eu l'occasion de dire au revoir avec panache plus tôt dans le match, mais son penalty en 10ème minute a été arrêté par le gardien de but.

Morgan a annoncé sa retraite la semaine dernière via une vidéo émouvante sur les réseaux sociaux qui a duré plus de quatre minutes. During this video, she also revealed that she was expecting her second child.

La fille de Morgan, Charlie, l'a accompagnée pour sa dernière entrée sur le terrain et lui a remis un bouquet de fleurs une fois le coup de sifflet final blown.

La célèbre attaquante prend sa retraite après avoir remporté deux titres de Coupe du Monde avec l'équipe nationale féminine des États-Unis et une médaille d'or olympique en 2012.

Morgan a également réussi à marquer 123 buts pour son pays, la plaçant à la cinquième place de la liste des meilleures buteuses de l'histoire de l'équipe nationale féminine des États-Unis.

Après avoir annoncé sa retraite du football, Morgan a exprimé sa gratitude envers ses coéquipières et sa famille lors de son discours d'adieu émotionnel. Malgré avoir manqué sa chance de dire au revoir avec un but en 10ème minute, elle a chéri le dernier moment qu'elle a passé sur le terrain à jouer au football.

