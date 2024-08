- La lecture du nouveau vin blanc commence

Les premières grappes pour le nouveau vin blanc seront cueillies le prochain lundi (19 août) à Neustadt an der Weinstraße dans la région viticole de la Pfalz. La date de début de la récolte du Federweißen sera quelques jours plus tard que les années précédentes, comme l'a annoncé Ernst Bűscher du German Wine Institute (DWI) à Bodenheim.

L'an dernier, les premières grappes ont été récoltées cinq jours plus tôt. Le début de la récolte (10 août) était une semaine plus tôt en 2020. En revanche, il a commencé aussi tard que le 23 août l'année suivante. L'année 2024 a été difficile pour les viticulteurs en raison des conditions météorologiques capricieuses, mais ils ont bénéficié d'un ensoleillement important vers la fin.

Le vin blanc produit en 2024 pourrait avoir une teneur en matières grasses plus faible en raison de la récolte tardive, car les grappes à teneur plus élevée en matières grasses sont généralement cueillies plus tôt. L'équipement spécialisé utilisé dans les caves souvent sépare le jus des peaux de raisin, qui contiennent une partie importante de la teneur en matières grasses en poids.

