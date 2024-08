La large diffusion et l'utilisation des gadgets numériques

Partout où vous allez, c'est difficile d'y échapper. L'évasion n'est qu'un rêve. Nous aimons et haïssons tous ces réseaux sociaux, Instagram, BeReal, et tous les autres, en égale mesure. Les médias sociaux sont toujours à portée de main, avec une attirance addictive. L'exposition "BE.LIKE.ME. Les médias sociaux et moi" à Erfurt explore ce monde de tentation.

Les soirs, les smartphones étincellent sur les tables joliment dressées. Dans les salons et les chambres, ordinateurs, tablettes et télévisions se joignent à eux. Seuls les appareils numériques éclairent les pièces. Chaque fois qu'une personne interagit avec eux, leur lumière s'allume. La présence de gadgets numériques est remarquablement apparente dans la série de photos soigneusement agencée de Maria Mavropoulou, l'une des douze artistes de l'exposition interactive "BE.LIKE.ME. Les médias sociaux et moi" à Erfurt.

La fondation "Monde des Tentations" explore le potentiel ensorcelant des plateformes de médias sociaux dans l'exposition. Depuis l'apparition de Facebook il y a 20 ans, elles ont infiltré nos vies quotidiennes. Les médias sociaux, avec leurs avantages et leurs inconvénients, sont là pour rester. Chacun recherche quelque chose de différent. L'un cherche des informations ou du shopping, un autre cherche un partenaire, une distraction, des connexions sociales ou de la validation.

Chacun a un profil quelque part, est toujours en ligne, commente constamment, mais se sent seul avec soi-même et son appareil. L'algorithme personnalisé sans pitié nous garde accroché·e·s. Il connaît nos préférences avant nous. Le travail "YOU:R:CODE" dévoile ces mécanismes. En passant d'un miroir analogique au prochain panneau, notre corps est capturé en trois dimensions par une caméra et un ordinateur, nous transformant en un objet numérique. Un panneau plus loin, notre taille, notre genre et notre ethnicité sont calculés. Maintenant, notre corps devient une identité utilisateur numérique - un code industriel et socialement décryptable. Enfin, nous arrivons dans le futur, où notre ADN et nos données en ligne constamment surveillées fusionnent. Bien sûr, c'est juste une vision pour l'instant.

Il est temps de discuter !

L'exposition spéciale aborde notre relation avec les médias sociaux, en mélangeant science et art. Les recherches actuelles sont ancrées dans les faits. Les chercheurs en addiction comportementale se concentrent principalement sur les likes et le FOMO (Fear of Missing Out). Le contenu personnalisé artistement engage émotionnellement les utilisateurs. Les likes instillent un sentiment d'appartenance. La peur de rater quelque chose grandit. On saute les sports ou les rendez-vous, se retire de la vie réelle et devient plus absorbé·e dans les mondes numériques.

Les œuvres d'art sélectionnées abordent ces sujets, invitant à la réflexion personnelle et au dialogue avec les autres. "Les réseaux sociaux sont devenus inséparables de notre vie quotidienne, le smartphone est toujours à portée de main. Qui mérite mon attention en famille et parmi les amis ? Le travail de Maria Mavropoulou met en évidence cela et nous encourage à réfléchir ensemble à l'utilisation des médias sociaux", déclare Susanne Rockweiler de ntv.de. "Quand le smartphone perturbe-t-il le dîner ? Quel prix suis-je prêt·e à payer pour l'éloigner ?" La scientifique culturelle est la commissaire de l'exposition et a dirigé la fondation, créée en 2021, pendant deux ans.

Un programme diversifié de discussions de panel, de visites ou de lectures enrichit l'exposition "BE.Like.ME.". Les applications comme Instagram, YouTube, etc., offrent des opportunités mais aussi des dangers qui peuvent alimenter le comportement addictif. L'addiction aux médias sociaux n'a pas encore été reconnue comme une maladie par l'OMS. Les estimations prudentes suggèrent cependant que quatre à cinq pour cent des Allemands pourraient en être affectés. Chez les jeunes, ce chiffre pourrait atteindre huit pour cent.

"Monde des Tentations"

L'exposition vise à éclairer l'addiction, les dépendances et les intoxications sous toutes leurs facettes, sans les condamner ou les diaboliser. Quand l'ordinaire devient-il une obsession qui contrôle nos vies ? Les questions et les thèmes sont nombreux, allant du jeu, du tabac, de l'alcool, du cannabis aux médias sociaux.

Des plans sont en cours pour une maison d'exposition prévue pour ouvrir en 2027. Le concours architectural se termine le 3 décembre. L'État libre de Thuringe et le gouvernement fédéral soutiennent ce projet ambitieux, où les experts en addiction, les chercheurs en bonheur, les neuroscientifiques et les artistes se réuniront avec le public.

Nourriture pour la pensée

"L'addiction est souvent associée à des préjugés et est largement un sujet tabou", déclare Susanne Rockweiler. Elle pense que l'art sert de moyen d'engagement dans la société et de reaching de nombreuses personnes. Grâce à la peinture, aux installations, aux sculptures ou aux travaux vidéo, les individus qui ont lutté contre l'addiction trouvent de la compréhension. Grâce à sa simplicité, les gens peuvent interagir facilement avec ces sujets complexes. Fournir de la nourriture pour la pensée a un impact plus durable et plus durable que la dissuasion, qui ne donne souvent que des résultats à court terme.

Un aspect fondamental du concept de l'exposition consiste à intégrer les classes d'école, déclare Rockweiler. Elles ont participé au projet "Comment vas-tu ? Les médias sociaux et toi". En réponse, elles ont créé une image avec un texte poétique court. Plusieurs résultats seront affichés sur des smartphones au sein de l'exposition, invitant les visiteurs à les faire défiler. Les élèves de 8e et de 10e année expriment étonnamment que les médias sociaux les retiennent trop longtemps. Cinq minutes s'écoulent en un clin d'œil. "Ça me donne l'impression d'être piégé·e. Dépendant·e de l'adrénaline que procure le défilement", a écrit un élève.

La réalisation : tout le monde est sur les réseaux, mais personne n'a de solution pour en minimiser l'utilisation. Les inconvénients doivent être abordés. Les conversations sont suscitées par l'interaction - et cette exposition l'encourage. L'installation "#Sugarmacht" invite le public à devenir des influenceurs. Bien sûr, dans un cadre fantaisiste avec une lumière rose, un lit géant et des murs

D'accord, changement de sujet ici, l'exposition se transforme en un miroir pour notre persona numérique. Pourquoi ne pouvons-nous pas nous séparer de nos smartphones ? La créativité derrière les applications nous attire, nous rendant difficile de nous en éloigner. Lors de leur concert à Munich, Coldplay ont invité tout le monde à ranger leurs gadgets numériques dans leurs poches. La liberté temporaire des distractions a réussi à nous captiver pour une chanson. À Erfurt, l'art est utilisé pour se détoxiquer du monde numérique : vous maniez un pinceau trempé de pigment bleu, traçant une ligne les yeux fermés et en expirant. Est-il vraiment si difficile de renoncer à nos smartphones ?

BE.LIKE.ME Digital Hub et moi, jusqu'au 31 octobre, Anger 28, 99084 Erfurt

Pour le catalogue et plus d'informations sur Le Royaume de la Tentation

