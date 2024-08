La langue la plus grande du monde appartient officiellement à une femme

Dans le domaine des exploits records, les catégories les plus insolites ont tendance à capter notre attention. Des individus les plus grands aux ongles les plus longs, aucun attribut physique n'est épargné par la quête de l'extraordinaire. L'un de ces domaines de fascination est la mesure de la largeur de la langue.

Le Guinness World Records a récemment reconnu Brittany Lacayo du Texas, États-Unis, comme la nouvelle détentrice du titre de la langue la plus large chez les femmes, avec une largeur impressionnante de 7,90 centimètres. Pour donner un peu de contexte, cela est juste un peu plus court que la longueur moyenne d'une carte de crédit. En outre, sa langue est approximativement 2,5 centimètres plus large que sa longueur, de la pointe jusqu'au milieu de l'étendue fermée de sa lèvre supérieure.

Précédemment, le titre avait été détenu par Emily Schlenker des États-Unis, qui avait revendiqué le trône en tant qu'adolescente avec une langue s'étirant sur 7,33 centimètres de large. Le record était resté invaincu pendant une décennie, jusqu'à ce que Lacayo tombe sur la vidéo de Schlenker et décide de mesurer sa propre langue.

Lacayo, qui travaille comme avocate, savait depuis l'enfance que sa langue était plutôt grande, souvent source de plaisanteries parmi les membres de sa famille. Malgré le fait de porter cet attribut unique toute sa vie, elle n'avait jamais eu l'idée que sa langue pourrait détenir un record du monde.

Lorsque d'autres aperçoivent la langue de Lacayo pour la première fois, leurs réactions vont généralement de la stupéfaction à la curiosité, comme elle l'a partagé dans un rapport. Jusqu'à présent, elle a été discrète quant à partager cette particularité avec ses collègues, et son record du monde est resté un secret. Cependant, avec son titre maintenant officiellement reconnu, elle semble prête à partager cette particularité avec sa communauté professionnelle.

Entre-temps, le record de la langue la plus large chez les hommes se situe à un impressionnant 8,88 centimètres, détenu par nul autre que l'Américain Brian Thompson. Précédemment, l'honneur avait appartenu à Byron Schlenker, le père d'Emily Schlenker, l'ancienne détentrice du record.

Les records de largeur de langue exceptionnelle ont constamment fasciné le Guinness World Records, avec Brittany Lacayo venant récemment de battre le record d'Emily Schlenker qui avait tenu pendant une décennie. Lacayo, maintenant reconnue comme la détentrice du titre de la langue la plus large chez les femmes, prévoit de partager son record inhabituel avec sa communauté professionnelle.

Lire aussi: