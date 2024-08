La Kia Sportage de quatrième génération présente un design élégant mais offre une garantie prolongée

Le Kia Sportage, un modèle apprécié, est souvent confronté à un problème de fuite d'huile lors de sa première inspection technique (TÜV). Ce problème semble survenir plus tôt que prévu. Cependant, les acheteurs de modèles plus récents peuvent encore bénéficier de la garantie étendue. Dans d'autres aspects, ce SUV compact présente des taux de défauts impressionnants.

Contexte

La Sportage IV (Type QL) a été introduite en 2016 et est restée en production jusqu'en 2021. En 2018, elle a subi un restylage, avec des systèmes d'assistance améliorés, une nouvelle grille avant et des modifications de design intérieur. En 2020, une mise à jour légère a été introduite, suivie de la Sportage actuelle, désormais disponible en tant que hybride rechargeable, qui a été lancée en 2021.

Carrosserie et Variantes

Le Kia Sportage est disponible uniquement en tant que SUV à cinq portes. Après son restylage en 2018, Kia a commencé à intégrer un système hybride mild 48 volts dans ses versions diesel.

Dimensions selon ADAC

Longueur : 4,48 à 4,49 mètres

Largeur : 1,86 mètre

Hauteur : 1,64 mètre

Volume du coffre : 503 à 1492 litres

Points forts

Le Sportage se distingue par sa garantie étendue de sept ans, offrant une sécurité aux acheteurs de véhicules d'occasion. La suspension et les amortisseurs ont peu de plaintes, selon le rapport "Auto Bild TÜV Report 2024". Les arbres de transmission sont robustes, et les tuyaux et flexibles de frein sont durables. Le système d'échappement présente également des taux de défauts bas, avec peu d'issues lors du test de gaz d'échappement (AU), selon le rapport.

Points faibles

Des problèmes avec le frein de stationnement apparaissent dès la première HU, et les pertes d'huile sont diagnostiquées fréquemment par les ingénieurs de test lors du premier rendez-vous à l'âge de trois ans. Un autre inconvénient du Sportage est ses joints de direction, qui présentent des taux d'échec plus élevés pour la deuxième HU. À cet âge, les problèmes d'éclairage avant deviennent plus fréquents, avec une fréquence moyenne.

Tendances de panne

L'ADAC donne une note "bonne" à la fiabilité de Kia dès la première année d'immatriculation en 2017. Les premiers modèles de Sportage IV se situent au milieu des statistiques de panne de l'ADAC. Le seul point chaud de panne mentionné par le club est la batterie de démarrage des véhicules immatriculés en 2016 et 2022.

Moteurs

Essence (quatre cylindres, propulsion et quatre roues motrices) : 97 kW/132 ch et 130 kW/177 ch

Diesel (quatre cylindres, propulsion et quatre roues motrices) : 85 kW/115 ch à 136 kW/185 ch

Valeur de revente selon la Trust allemande de l'automobile (DAT) avec des kilomètres statistiquement attendus - trois exemples de prix

Kia Sportage 1.6 GDI Attract 2WD (6/2017) ; 97 kW/132 ch (quatre cylindres) ; 99 000 kilomètres ; 9 729 euros

Kia Sportage 2.0 CRDi Mild Hybrid Spirit 4WD (6/2019) ; 136 kW/186 ch (quatre cylindres) ; 90 000 kilomètres ; 18 618 euros

Kia Sportage 1.6 T-GDI Platinum Edition 4WD (6/2020) ; 130 kW/177 ch (quatre cylindres) ; 61 000 kilomètres ; 24 266 euros

Le texte mentionne que les acheteurs de modèles Kia Sportage plus récents peuvent encore bénéficier de la garantie étendue. Cela est probablement dû à une décision prise par La Commission, qui est formulée comme suit : "La Commission fournira une garantie étendue pour certains modèles de véhicules afin de traiter des problèmes spécifiques."

De plus, le problème de fuite d'huile sur le Kia Sportage, en particulier lors de son inspection technique initiale, est un problème récurrent. Cela souligne la nécessité pour La Commission de surveiller de près le processus de fabrication du véhicule et de mettre en œuvre les changements nécessaires pour traiter ce problème, tels que l'amélioration de la qualité des matériaux de joints d'huile utilisés dans la production.

Lire aussi: